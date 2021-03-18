Дания хочет ограничить число "незападных" жителей в городах

Министерство внутренних дел Дании представило радикальный законопроект по борьбе с излишней миграцией, которая, по мнению ведомства, приводит к появлению "параллельных обществ" в королевстве. В среднесрочной перспективе в городских районах будет установлен верхний предел для людей "незападного" происхождения, пишет Spiegel online.

Допустимый лимит для мигрантов составит 30 процентов от общего числа жителей каждой конкретной местности в течение десяти лет. Как заявил министр внутренних дел Дании Кааре Дибвад Бек, слишком большое количество иностранцев "незападного происхождения" увеличивает "риск возникновения религиозных и культурных параллельных обществ". При этом в законопроекте министерство больше не использует термин "гетто", поскольку оно "вводит в заблуждение" и "отвлекает от работы, которая должна быть проделана в этих областях". Ожидается, что закон может быть принят после обсуждения.

До сих пор в Дании ежегодно составлялся список так называемых районов "гетто". Под это определение попадали округа с населением более 1000 человек, более половины из которых - как раз "незападного" происхождения. Кроме того, для признания в качестве "гетто" район должен соответствовать хотя бы двум из четырех критериев: уровень безработицы составляет более 40 процентов, более 60 процентов жителей в возрасте 39-50 лет не имеют высшего образования, уровень преступности в три раза выше среднего по стране, доход жителей более чем на 55 процентов ниже среднего по региону.

В настоящее время подобное регулирование распространяется на 15 территорий, еще 25 считаются "подверженными риску", по данным МВД. СМИ отмечают, что в Дании уже много лет применяется одна из самых жестких иммиграционных практик в Европе. Ситуация не изменилась, даже когда премьер-министр от социал-демократов Метте Фредериксен вступила в должность в июне 2019 года.

Вообще около 14 процентов датского населения являются мигрантами или имеют мигрантское прошлое. Это не слишком много по сравнению с Германией, где примерно каждый четвертый житель - приезжий или имеет хотя бы одного родителя, переехавшего из-за границы.