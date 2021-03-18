Генсек ООН назначил спецпосланника по Афганистану

Французский дипломат Жан Арно назначен специальным посланником генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Афганистану. Заявление об этом распространила пресс-служба официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что генсек "попросил Арно способствовать достижению политического решения конфликта, тесно работая с Миссией ООН по содействию Афганистану и региональными партнерами", пишет ТАСС. Подчеркивается, что у 70-летнего Арно более чем 30-летний опыт в вопросах мировой дипломатии.

В обязанности спецпосланника будет входить обеспечение связи от лица Гутерриша со странами региона с целью поддержки переговоров между Афганистаном и запрещенным в России движением "Талибан", а также для реализации любых достигнутых договоренностей. Коме того, в Афганистане Арно будет проводить работу по развитию добрососедских отношений для содействия миру в стране.