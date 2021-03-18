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18.03.2021,  
16:04
Текст:  Алексей Брусилов

Германия безуспешно пыталась создать легкий танк в 1950-х

Когда обсуждают танкостроение Германии после Второй мировой войны, как правило, вспоминают основные боевые Leopard первого и второго поколения.
Spahpanzer SC I.C. Фото: powidl / wikimedia.org Spahpanzer SC I.C. Фото: powidl / wikimedia.org
Spahpanzer SC I.C. Фото: powidl / wikimedia.org

Меньше известно, что в 50-60-е годы в ФРГ пытались принять на вооружение и легкие танки. Одним из них был Spahpanzer SP I.C., в его конструкции широко применялись агрегаты гусеничного бронированного разведчика SPz 11-2 Kurz.

Создатели сделали упор на высокой огневой мощи и хорошей подвижности. Характеристики защиты отодвинули на второй план.

В результате получилась очень легкая боевая машина (масса всего 6500 кг) с 90-мм нарезной пушкой (запас снарядов - 18 штук) и 7,62-мм пулеметом.

Танк был сравнительно небольшим: длина - 4420 мм, ширина - 2300 мм, а высота - 2390 мм. Броня в лобовой части составляла всего 15 мм.

Фото: Минобороны РФ
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Бензиновый 195-сильный двигатель мог разгонять танк по шоссе до 58 км/ч. Водные преграды преодолевались только вброд, причем глубина не должна была превышать одного метра. Экипаж - 3 человека.

В начале 60-х годов изготовили несколько экземпляров, но из-за выявившихся неисправимых недостатков эту тему закрыли.

Практически в то же время в ФРГ создавался 25-тонный Spahpanzer Ru 251. Он имел классическую компоновку и был вооружен 90-мм орудием, но и его так и не удалось довести до серийного производства.

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