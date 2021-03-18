"Яндекс" показал зимние испытания беспилотников

"Яндекс" тестирует беспилотники с 2017 года. С тех пор они проехали суммарно 10 000 000 км в автономном режиме. В связи с этим событием российская компания на канале в Youtube опубликовала видео, как беспилотные транспортные средства ездят по Москве во время и после сильных снегопадов. Также "Яндекс" подробно рассказал об особенностях работы беспилотников зимой.

Видеть сквозь снег и пар в автономных машинах помогают нейросети. Данные об окружении собирают лидары, которые образуют так называемое лидарное облако. Из-за снега возникает шум на лидарном облаке. Этот шум и устраняет нейронная сеть.

Что касается пара, то нейросети способны распознавать его и отфильтровывать. Для этого нейронные сети предварительно обучают на записях, где завеса пара, а где физический объект. К слову, при помощи лидаров система может увидеть пешехода даже за облаком пара.

Специалисты "Яндекса" научили систему беспилотного управления определять коэффициент трения с дорожным покрытием. Благодаря чему беспилотник оценивает качество сцепления и выбирает скорость, длину тормозного пути, траекторию для маневров. Система планирует и другие дальнейшие действия. К примеру, стоит ли перестраиваться, какую дистанцию держать, за сколько замедляться перед светофором.

Наконец, точно определять своё местоположение в полосе после снегопада беспилотным автомобилям помогает загруженная трёхмерная карта местности.

Помимо этого, система беспилотного управления использует лидарное облако, показания инерциальных измерителей (IMU), одометрию. Данные с источников сопоставляются и выдается положение машины с высокой точностью. Также система обучена автоматически обновлять 3D-карту.