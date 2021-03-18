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18.03.2021 01:56
Рубрика: В мире

Имена Дориан и Лаура исключены из списка названий тропических циклонов

Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS
Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) больше не будет присваивать атлантическим тропическим циклонам имена Дориан и Лаура. Причиной такого решения стал тот факт, что ураганы с такими названиями в свое время привели к очень сильным разрушениям и гибели людей.

Фото: phys.org
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По этой же причине из списка потенциальных названий навсегда исключены Йота и Эта, пишет ТАСС, ссылаясь на женевскую штаб-квартиру ВМО, которая является специализированным учреждением ООН. Кроме того, принято решение в будущем не использовать для названий циклонов греческий алфавит.

Всего в стандартном списке атлантических циклонов ВМО на каждый год предусмотрено 21 название, начинающееся с буквы латинского алфавита. Если тот или иной циклон оказался очень тяжелым по своим последствиям, то его имя удаляют и заменяют другим, начинающимся на ту же букву. Женские и мужские имена чередуются. Теперь место Дориана в перечне названий на 2025 год занял Декстер, а на смену Лауре пришла Лея, пополнившая список на 2026 год.

В прошлом году сезон циклонов в Атлантике был столь активным, что содержащий 21 название список названий был исчерпан и пришлось использовать для присвоения наименований греческий алфавит. Это произошло всего второй раз в истории ВМО (впервые такое было в 2005 году).

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