Имена Дориан и Лаура исключены из списка названий тропических циклонов

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) больше не будет присваивать атлантическим тропическим циклонам имена Дориан и Лаура. Причиной такого решения стал тот факт, что ураганы с такими названиями в свое время привели к очень сильным разрушениям и гибели людей.

По этой же причине из списка потенциальных названий навсегда исключены Йота и Эта, пишет ТАСС, ссылаясь на женевскую штаб-квартиру ВМО, которая является специализированным учреждением ООН. Кроме того, принято решение в будущем не использовать для названий циклонов греческий алфавит.

Всего в стандартном списке атлантических циклонов ВМО на каждый год предусмотрено 21 название, начинающееся с буквы латинского алфавита. Если тот или иной циклон оказался очень тяжелым по своим последствиям, то его имя удаляют и заменяют другим, начинающимся на ту же букву. Женские и мужские имена чередуются. Теперь место Дориана в перечне названий на 2025 год занял Декстер, а на смену Лауре пришла Лея, пополнившая список на 2026 год.

В прошлом году сезон циклонов в Атлантике был столь активным, что содержащий 21 название список названий был исчерпан и пришлось использовать для присвоения наименований греческий алфавит. Это произошло всего второй раз в истории ВМО (впервые такое было в 2005 году).