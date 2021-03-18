Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему

Великий пост, который продлится у православных в этом году до первого мая, проходит во время пандемии. Как установился Великий пост? Зачем он нужен? Как поститься? Есть ли посты у католиков и протестантов? Какие возможны степени поста? Стоит ли поститься детям? Почему морепродукты в Великий пост есть можно, а мясо и рыбу нельзя? Запрещено ли в пост употреблять алкоголь? Как пандемия отражается на жизни православных?

На эти и другие вопросы журналистам ответили викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Восточным викариатством города Москвы, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Какие есть периоды у Великого поста?

Епископ Пантелеимон: Человек, который хочет следовать церковной традиции, должен понять из чего состоит Великий пост. Он включает в себя Святую Четыредесятницу, Лазареву субботу, Вербное воскресение и Страстную Седмицу. Особо строгие - первая неделя Четыредесятницы и Страстная седмица.

Чем православный пост отличается от поста католиков и протестантов?

Владимир Легойда: Наиболее строгий пост соблюдают в Русской православной церкви. Это историческая традиция, есть даже рассказ о том, как один из восточных патриархов, оказавшись в 16 или 17 веке на Руси, был удивлен строгостью поста. Устав, по которому мы постимся, очень давний и он для монахов. У нас нет особого устава для мирян. Но, конечно, возможны послабления - по благословению духовника.

У католиков пост существует, но это не воздержание, а активная деятельность в делах милосердия и помощи другим. Первые протестанты тоже постились, но потом многое менялось, и сейчас поста с воздержанием в пище нет ни у католиков, ни у протестантов нет.

Какие есть степени поста? И почему важно чувство меры?

Епископ Пантелеимон: Первая степень поста - отказ от мяса. Вторая - отказ от молочных продуктов и яиц. Третья - отказ от рыбы. Четвертая - отказ от елея (растительного масла). Пятая - в пищу употребляется неприготовленная еда. Шестая - пост на хлебе и воде. Седьмая - полное воздержание.

Не надо навязывать человеку тот или иной образ поста. Решение поститься должно быть принято самим человеком. А выбрать, как поститься, лучше всего, посоветовавшись с духовником. К ремаркам в правилах поста, вроде "Сухоядение" или "Полное воздержание от пищи" я бы все-таки посоветовал относиться осторожно. Мясо, например, особая пища, оно отяжеляет человека, долго перерабатывается. Но когда недавно ко мне пришли и спросили, можно ли в пост есть мясо женщине весом в 40 кг. Я сказал: конечно, даже нужно.

Владимир Легойда: В христианской аскетике очень важно чувство меры. Пост должен рассматриваться нами как возможность привести все в себе в некую меру. И важное для меня культурологическое замечание: в "Божественной комедии" у моего любимого Данте в аду вместе оказались и расточители, и скупцы - потому что не соблюдали чувство меры.

Не планирует ли церковь создать более лояльный устав для мирян?

Епископ Пантелеимон: В Типиконе, который задает нам образец поста, отображен Устав одного древнего монастыря, который потом распространили на всех. Но вообще в монастырях уставы постов различались. Устав - лишь образец. А дальше каждый, посоветовавшись с духовником, может взять на себя пост по мере своих сил.

К правилам надо подходить осторожно, потому что очень изменилось. В те времена, когда принимался Устав-образец, была совершенно другая жизнь, другие продукты, воздух и вода, другие люди. Современные люди могут выбирать для себя какой-то устав, но ограничивать себя в пище все равно важно.

Владимир Легойда: Вопрос об Уставе для мирян он такой отвлеченный. Не нужно всем все бросив, срочно писать его для мирян. Я, как человек, пытающийся жить церковной жизнью, сказал бы, что практического значения он не имеет. Даже людям, переболевшим коронавирусом и находящимся на реабилитации, не нужно писать специальные правила, разумнее все решить в разговоре с духовником.

И если говорить честно, то человек, конечно, понимает, воздержание от чего для него будет постом. Конечно, нужны поправки и на здравый смысл и на обстоятельства. Странно поститься лобстерами, например, хотя формально это разрешенная в Великий пост пища.

Епископ Пантелеимон: И икра, например, во времена, когда устанавливались правила поста, была не лакомством, чем-то, что хуже и дешевле рыбы.

Почему морепродукты в Великий пост есть можно, а мясо и рыбу нельзя?

Епископ Пантелеимон: Потому что морепродукты - это все-таки виды животных, которые находятся на более низкой ступени развития. Но у нас в России морепродукты - "новая тема". Лет 30 назад их никто не пробовал.

Почему в пост не запрещено употреблять алкоголь?

Епископ Пантелеимон: Там, где создавался Типикон, вино не было общедоступным напитком. Кофе и какао не было, все пили разбавленное вино. Но все помнили изречение древнего философа "Первую чашу пьем мы для утоления жажды, вторую - для увеселения, третью - для наслаждения, а четвертую - для безумия". Если у человека есть пристрастие к вину, ему лучше воздержаться от него в Великом посту. Я знаю страстных курильщиков, которые не курят Первую неделю поста и на Страстной, знаю и таких, которые не курят весь пост.

Владимир Легойда: Тема, конечно, животрепещущая. Но мы должны все-таки понимать, что отсутствие запрета на алкоголь не означает, что в субботу и воскресенье можно выпить бутылку водки. И помнить, что греки вообще пили разбавленное вино - в пропорции 1 к 3. И конечно, многим, знающим за собой страсть к вину, лучше воздержаться от него. Я лично в Великий пост стараюсь полностью отказаться от вина.

Как поститься детям?

Епископ Пантелеимон: Дети обычно постятся легко. Но подростки и взрослые дети должны участвовать в выборе поста. Для детей может быть свой пост: например, они едят молочное, но не едят конфеты, к которым у них пристрастие. Вообще все, к чему у человека есть пристрастие, в пост надо стараться уменьшить или исключить. Некоторые воспринимают пост как диету. Нельзя ли заменить пост ЗОЖ?

Епископ Пантелеимон: Конечно, мы сейчас обычно переедаем, и от этого страдаем. Когда ты ограничиваешь себя в пище, и на душе становится свободнее и молишься лучше. Но мы должны понимать, что наша цель не похудеть, не сбросить вес. Это, может быть, и не плохо, но не имеет отношения к посту. Нужно понять, что пост это средство приблизиться к Богу.

Что делать, если я себя плохо чувствую, а священник настаивает на строгом посте?

Епископ Пантелеимон: Вы можете подойти с вопросом к любому батюшке подойти, но исповедоваться лучше у того, кого хорошо знаешь. И советоваться тоже. Очень важно найти священника, которому мы доверяем. Хорошие духовники обычно не ограничивают свободу человека. Но у нас, к сожалению, не восстановился полностью институт духовничества. Даже перед революцией, когда все регламентировалось государством, были приходы, человек шел на исповедь в свой приход. В этом была своя бюрократия, но в принципе человек должен приходил к своему священнику, которого он знал.

Надо ли каяться в нарушении поста? Может ли священник на основании того, что ты употребил молоко, не допустить тебя к Причастию?

Епископ Пантелеимон: Если ты объелся, да хоть и не в великий Пост, а даже на Пасху, да, нужно каяться. Но выискивать на обертках "Вот тут три процента молочной продукции" и бежать в этом каяться, не нужно, это "отцеживание комара".

Когда мы каемся, мы должны понимать, что главное для нас. Гурманствовал, да, надо каяться. Наелся в Великий пост в гостях с радостью "о, сейчас разговеюсь!" тоже надо каяться. Но и ни к чему не притрагиваться за светским столом, когда люди от сердца стараются тебя угостить, тоже не надо. Кусочек съешь, чтобы не обидеть хозяев, и не забыть, что у тебя пост.

Исповедь же трудно регулировать. Священник и исповедующийся остаются в ней один на один. И священники, я думаю, знают народ, как никто. Но рассказать не обо всем могут, священник же должен быть очень осторожен во всем, что касается исповеди. И он должен быть деликатным. Он не имеет права запретить причаститься. Но человек тоже должен подходить к Причастию подготовленным. Если человек который причащается, но живет плохо - это большой грех. И священник может прямо сказать об этом исповедующемуся: я вижу неготовность к Причастию.

В каких грехах надо каяться?

Епископ Пантелеимон: Во всех тех, о которых говорится в молитве святого Ефрема Сирина. В праздности, унынии, любоначалии, празднословии. И стараться вместо приобрести целомудрие, смиренномудрие, терпение, любовь.

Пост - это время целомудрия, особенно важное сейчас, когда блудный грех охватил весь мир. Или вот еще грех любоначалия - все хотят быть начальниками, все знают, как управлять страной, лечить ковид, правильно носить маски. Тут вспомнишь, как один оптинский старец говорил: слишком много умных, слишком мало дураков.

И унывать (уныние - ужасный грех) в пост нельзя. Надо радоваться. Пост - это духовная весна, нас не должны видеть унылыми. Ну, может быть, к косметике прибегать не обязательно, но причесаться, улыбнуться… Пост - время радости, Трудной радости. Радости освобождения тебя от власти зла.

Почему в пост советуют ограничивать себя от пустых новостей?

Епископ Пантелеимон: Я бы посоветовал постящимся, усиливая молитвы и воздерживаясь от скоромной пищи, воздерживаться и от ненужных новостей. Мы в 21 веке перегружены информацией. А новостной поток формируется в том числе и не совсем доброкачественными агентствами, у которых есть свои политические цели и экономические интересы.

Я не призываю к отказу от новостей (особенно, если с новостями связана ваша работа), но призываю к воздержанию и ограничению своего любопытства к тем новостям, что нужны не для дела, а для развлечения.

И новости нас обычно не утешают. Разве что сделать специальную ленту хороших новостей. Хорошо бы воздерживаться и от ненужных фильмов, от музыки. Хотя, конечно, все нужно делать сообразно с обстоятельствами.

Владимир Легойда: Что касается воздержания от новостей, то мне кажется, это правильный совет. Мы сегодня иногда превращаемся в приложение к смартфону. И кто из нас не ловил себя на бездумном пролистывании ленты в Telegram или в Facebook?

В новостях часто много пустого шума. Я всегда вспоминаю рассказ Святейшего патриарха о том, как он, будучи молодым, оказался на международной конференции, и услышал от известного ученого, нобелевского лауреата: надо сигналы отделять от шумов. Вот шумы хорошо бы ограничить.

Пост это только воздержание в пище или время для добрых дел?

Владимир Легойда: Кто-то из святых сказал: если бы в посте дело было только в еде, то самыми святыми были бы коровы. Хотя и воздержание в еде все-таки важно, потому что человек существо психосоматическое. Но при этом иногда нам легче выбрать в ресторане постное меню, чем заметить, что мы не меняемся в своем дурном отношении к людям.

И важно к тому не просто воздерживаться в пище, но и передавать ее излишки тем, кто нуждается. Сейчас мы, конечно, переживаем колоссальную потребность в милосердии.

Какие благотворительные акции проходят в Церкви в Великий пост?

Епископ Пантелеимон: У нас сейчас проходит акция "Дари радость на Пасху", мы стараемся помогать больным, особенно ковидным, которым особенно тяжко.

На портале Милосердие.ру есть прекрасные возможности для добрых дел: продуктами можно поделиться, вещами, чтобы поддержать тех, кому трудно. А сейчас увеличилось количество таких людей. И тех, кому не хватает на еду, и тех, у кого нет одежды.

Наша церковная больница святителя Алексия открыла новую горячую линию, на которую мы получили 620 звонков. Мы помогали нашим соотечественникам на постсоветском пространстве, собирали им деньги, потому что они там иногда просто голодали.

Пост - это время, когда надо постараться помочь другим. Не забывайте об одиноких людях. Хотя бы раз за Великий пост сходите в больницу, там сейчас очень нужны добровольцы. Мы каждое воскресенье в 11:45 принимаем у себя в церковной больнице святителя Алексия добровольцев. Причем не только православных христиан, а всех.

Какие молитвы стоит читать дополнительно в Великий пост?

Епископ Пантелеимон: Хорошо бы нам вслед за великим Александром Сергеевичем Пушкиным, полюбить молитву, которую полюбил он: "Но ни одна из них меня не умиляет, /Как та, которую священник повторяет/ Во дни печальные Великого поста". И хорошо бы читать ее и утром, и вечером.

Как строится в Великий пост богослужебная жизнь? Меняется ли график богослужений патриарха?

Владимир Легойда: Конечно, богослужебная жизнь в Великий пост отличается, предполагается, что все мы больше времени проводим в храме.

Святейший Патриарх в первые дни Великого поста читает канон Андрея Критского. Поскольку текст канона сложный, очень важно, как его читать. Патриарх читает канон замечательно, многие звонили накануне и спрашивали: а где патриарх будет читать Великий Канон?

Епископ Пантелеимон: Не все священники, кстати, служат утреннюю и вечернюю службу, а Патриарх служит. Я видел, как он внимательно молится. Он любит службу и вникает в нее. По книгам смотрит, как раньше (до всех книгоиздательских подсказок) люди служили.

И нам всем стоит в Великий пост чаще быть на богослужениях. Очень важно ходить на вечерню. Хорошо взять при этом в руки русский текст и внимательно последить за службой. И конечно, радоваться возможности воспользоваться замечательным инструментом, которому уже 1, 5 тысячи лет, и который называется Великий пост.

Что выявила пандемия?

Епископ Пантелеимон: Пандемия вызвала всплеск любви. Думаю, что не только в церкви. Мы же знаем, как работали врачи, как помогали волонтеры. У нас открылось второе и третье дыхание любви. Москва стала помогать людям, которые живут в регионах. Очень важно сейчас не забывать о Дальнем Востоке, о Сибири. И помнить, что Господь попустил нам это испытание как раз для того, чтобы мы его преодолели.

Владимир Легойда: Это время дано нам для того, что бы мы пересмотрели свою жизнь, и научились лучше ценить то, что у нас есть. Сейчас остро стоит вопрос: а в чем наше христианство? Потому что кто-то считает, что не предавать Христа - это не носить маску. И продолжать лобызаться при встрече.

Очень важно осознавать, что нас сейчас волнует, о чем мы говорим. Ну и конечно, есть еще один общечеловеческий результат этого времени: мы поняли, что общество потребления может завести нас только в тупик.