Постановление губернатора Камчатского края от 18 марта 2021 года № 41 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 21 марта 2021 года" заменить словами "до 31 марта 2021 года";

2) часть 32 изложить в следующей редакции:

"3.2 Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:

1) со 2 по 15 ноября 2020 года включительно;

2) с 16 по 29 ноября 2020 года включительно;

3) с 30 ноября по 13 декабря 2020 года;

4) с 14 декабря по 27 декабря 2020 года;

5) с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года;

6) с 11 января по 24 января 2021 года;

7) с 25 января по 7 февраля 2021 года;

8) с 8 февраля по 21 февраля 2021 года;

9) с 22 февраля по 7 марта 2021 года;

10) с 8 марта по 21 марта 2021 года;

11) с 22 марта по 31 марта 2021 года.";

3) в части 81:

а) в абзаце первом слова "до 21 марта 2021 года" заменить словами "до 31 марта 2021 года";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) в спортивных сооружениях закрытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, с загрузкой не более 70% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения и заполняемостью трибун на 50% от проектной мощности сооружения.";

4) в части 14:

а) в абзаце первом слова "до 21 марта 2021 года" заменить словами "до 31 марта 2021 года";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", проведения 18 марта 2021 года на открытых площадках культурной программы, посвященной седьмой годовщине возвращения Крыма в состав Российской Федерации, в период с 19 по 27 марта 2021 года Всероссийских соревнований этапа Кубка России в 2021 году по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей, и девушек до 15 лет "Кубок Камчатки", в период с 21 по 28 марта 2021 года чемпионата и первенства России по северному многоборью, проведения 25 марта 2021 года Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", в период с 30 марта по 31 марта 2021 года чемпионата России, кубка России и международных соревнований FIS), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением организаций культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае);";

5) в абзаце первом части 18 слова "до 21 марта 2021 года" заменить словами "до 31 марта 2021 года";

6) в абзаце первом части 29 слова "до 21 марта 2021 года" заменить словами "до 31 марта 2021 года";

7) дополнить частью 314 следующего содержания:

"31.4 Запретить проведение детской оздоровительной кампании в весенний каникулярный период 2020 - 2021 учебного года для всех типов лагерей.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







