Канцлер Австрии призвал ЕМА ускорить допуск "Спутник V" на рынок Евросоюза

Зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" как можно быстрее - с таким призывом обратился канцлер Австрии Себастьян Курц к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA).

"Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше", - цитирует ТАСС фрагмент интервью канцлера телеканалу "Ое-24.ТВ".

Австрия, по его мнению, должна будет получить эту вакцину после регистрации. Это, как отметил Курц, "вполне реально".