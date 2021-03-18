Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 марта 2021 года № 141 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0202-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом. Российской Федерации 21 июля 2020 г., методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 г., временными методическими рекомендациями по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, постановлением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. № 6 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 18 марта 2021 г. № 23-00-08/5-4500-2021, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2. Утвердить изменения в подпункт 1 пункта 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова ПА.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информацио-ннотелекоммуникационной сети, "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за вьшолнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

5. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 22 марта 2021 г., за исключением пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу с 0 часов 00 минут 5 апреля 2021 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев





Приложение 1

Утверждены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 марта 2021 года № 141





Изменения, вносимые в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. В подпункте 1 пункта 2:

1) абзац "проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 30 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, зрительных залов в учреждениях клубного типа при условии загрузки зала не более 30 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; деятельности клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; проведения с 1 февраля 2021 г. конгрессно-выставочных мероприятий (без оказания услуг общественного питания) при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета один человек (включая, организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра площади места проведения мероприятия и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;" изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия, человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 30 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, зрительных залов в учреждениях клубного типа при условии загрузки зала не более 30 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; деятельности клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; проведения конгрессно-выставочных мероприятий (без оказания услуг общественного питания) при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра площади места проведения мероприятия и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; иных мероприятий на открытом воздухе, при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; проведения парадов без участия зрителей: посвященного Дню реабилитации кубанского казачества - 24 апреля 2021 г. в г. Краснодаре; посвященного Дню Победы - 9 мая 2021 г. в г. Краснодаре и г. Новороссийске;"

2) абзац "оказания услуг (без оказания услуг общественного питания) для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом в фитнес-центрах, тренажерных залах, тренировочных залах при наличии отдельного наружного (уличного) входа в указанные залы;" изложить в следующей редакции:

"оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом в фитнес-центрах, тренажерных залах, тренировочных залах при наличии отдельного наружного (уличного) входа в указанные залы;";

3) абзац "деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в такой объект; деятельности кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 30 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;" изложить в следующей редакции:

"деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных, торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей; деятельности кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 30 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

4) абзац "оказание, услуг общественного питания в объектах общественного питания, не имеющих отдельного наружного (уличного) входа и отдельного зала обслуживания посетителей, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, доставки заказов;" изложить в следующей редакции:

"оказание услуг общественного питания в объектах общественного питания, не имеющих отдельного зала обслуживания посетителей, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, доставки заказов;".

2.. Дополнить пунктом 88 следующего содержания:

"88. Министерству здравоохранения Краснодарского края обеспечить возобновление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в соответствии временными методическими рекомендациями по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации.".





Приложение 2

Утверждены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 марта 2021 года № 141





Изменения, вносимые в подпункт 1 пункта 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Абзац "проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 30 % от проектной мощности и соблюдения, социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, зрительных залов в учреждениях клубного типа при условии загрузки зала не более 30 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в -сфере защиты прав потребителей й благополучия человека;, оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; деятельности клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; проведения конгрессно-выставочных мероприятий (без оказания услуг общественного питания) при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра площади места проведения мероприятия и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; проведения парадов без участия зрителей: посвященного Дню реабилитации кубанского казачества - 24 апреля 2021 г. в г. Краснодаре; посвященного Дню Победы - 9 мая 2021 г. в г. Краснодаре и г. Новороссийске;" изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра площади места, проведения мероприятия либо при условии: загрузки зала, в котором, проводится мероприятие, не более 50 % посадочных мест, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских, мест (трибун) не более 50 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, зрительных залов в учреждениях клубного типа при условии загрузки зала не более 50 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; деятельности клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; проведения конгрессно-выставочных мероприятий (без оказания услуг общественного питания) при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра площади места проведения мероприятия и выполнения соответствующих, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного согласования их проведения Главным: государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; проведения парадов без участия зрителей: посвященного Дню реабилитации кубанского казачества - 24 апреля 2021 г. в г. Краснодаре; посвященного Дню Победы - 9 мая 2021 г, в г. Краснодаре и г. Новороссийске;".

2. Абзац "проведения с 8 июня 2020 г. занятий физической культурой и спортом в тренажерных залах, тренировочных залах площадью до 300 кв. метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа в указанные залы (с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности объекта);" изложить в следующей редакции:

"проведения занятий физической культурой и спортом в тренажерных залах, тренировочных залах, в фитнес-центрах при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;".

3. Абзац "оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом в фитнес-центрах, тренажерных залах, тренировочных залах при наличии отдельного наружного (уличного) входа в указанные залы;" исключить.

4. Абзац "проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также профессиональных спортивных соревнований по командным игровым, видам спорта среди профессиональных спортивных лиг с учетом участия не более 30 % зрителей от вместимости спортивного объекта;" изложить в следующей редакции:

"проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, профессиональных спортивных соревнований, по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг с учетом участия не более 50 % зрителей от вместимости спортивного объекта;".

5. Абзац "деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной, торговли, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей-деятельности кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 30 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;" изложить в следующей редакции:

"деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной, торговли, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в таких торговых, центрах и комплексах, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей; деятельности кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 50 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;".







