"Локомотив" вышел на третье место после победы над "Уфой"

Московский "Локомотив", стабильно набирающий очки после зимней паузы, в 23-м туре РПЛ отправился в "Уфу". Местный клуб, ведущий борьбу за выживание, накануне встречи объявил о возвращении на пост генерального директора Шамиля Газизова.

Уже в первом тайме встречи гости завладели инициативой. Однако до голевых моментов дело не доходило - уфимцы грамотно оборонялись, не позволяя команде Марко Николича довести дело до завершающего удара.

После перерыва рисунок игры не изменился. Николич бросил в бой Федора Смолова, но хозяева продолжали отбиваться от атак московского клуба.

И лишь на 80-й минуте Гжегож Крыховяк смог открыть счет в матче, поразив ворота с близкого расстояния.

После этого успеха "Локомотив" набрал 40 очков и опередил в турнирной таблице ЦСКА, который также набрал 40 очков.