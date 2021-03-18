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18.03.2021 01:00
Рубрика: Спорт

Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Последними путевки в следующий раунд турнира заработали "Бавария" и "Челси".
Фото: AFP/CHRISTOF STACHE Фото: AFP/CHRISTOF STACHE
Фото: AFP/CHRISTOF STACHE

Лондонский клуб выбил лидера испанского первенства мадридский "Атлетико". В обоих матчах "синие" были сильнее - 1:0 и 2:0. Что касается действующего победителя Лиги чемпионов "Баварии", то мюнхенцы разгромили в Риме "Лацио" 4:1, после чего одолели итальянцев на своем поле с более скромным счетом - 2:1.

Фото: ЕРА
"Реал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В следующей стадии турнира сыграют: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" из Дортмунда (оба - Германия), "Реал" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Порту" (Португалия). Вылетели из Лиги чемпионов в первом раунде плей-офф "Лацио", "Ювентус", "Аталанта" (все - Италия), "Атлетико", "Барселона", "Севилья" (все - Испания), и немецкие "Лейпциг" с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу. Начало - в 14:00 по московскому времени. С этого раунда плей-офф друг на друга могут попасть представители одной национальной ассоциации.

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