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18.03.2021 16:10
Рубрика: В мире

Президент Кубы назвал клеветой обвинения во вмешательстве в выборы США

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал клеветой упоминание в докладе разведки США Кубы в числе тех, кто пытался повлиять на результаты американских выборов.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"Обвинения о вмешательстве Кубы в выборы США абсолютно лживы. Представители Дональда Трампа в очередной раз врут, оговаривают и распространяют ложную информацию. Это клевета", - написал на своей странице в Twitter кубинский лидер.

Напомним, что в опубликованном докладе Управления национальной разведки США в числе стран, которые, предположительно, вмешивались в выборы США, значатся Куба и Венесуэла. При этом указывается, что их влияние оказалось минимальным и было обосновано "финансовыми соображениями". Американские разведчики полагают, что Куба пыталась противостоять попыткам бывшего президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок, запустив антиреспубликанскую и продемократическую пропагандистскую кампанию в латиноамериканских странах.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире США Отношения между США и Кубой

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