Президент Сербии: Белград не допустит повторения событий 2004 года в Косово

Семнадцать лет прошло со дня бесчеловечных погромов и насилия в отношении сербского населения в непризнанной республике Косово. Тогда, 17 - 18 марта 2004 года, несколько тысяч албанских националистов, подогреваемых откровенно экстремистскими лозунгами, при полном попустительстве военной и гражданской международных миссий в крае (KFOR и UMNIK) устроили этнический погром невиданных масштабов. По словам сербского лидера Александра Вучича, "огнем и мечем - так в 2004 году планировалось покончить с сербами в Косово".

Политик подчеркнул, что Белград стремится к компромиссу в вопросе косовского урегулирования, при этом не согласится с решением, в рамках которого нет места Сербии и сербскому народу. Он также добавил, что страна работает в этом направлении, "не бряцает оружием", однако не допустит, чтобы "мартовские события" повторились вновь. "Косово - это не наше бремя, а наш крест", - резюмировал Александр Вучич.

Как установили эксперты, в ходе двух дней бесчеловечных акций в Косово (17 и 18 марта 2004 года) было убито 19 человек, тяжело ранены и избиты еще 954 серба. Этнически "зачищены" 6 городов и 10 сел, из родных мест изгнано более 4 тысяч людей, разрушено и сожжено 35 православных храмов и монастырей.

По заявлениям представителей Сербской Православной Церкви, в те трагические дни был нанесен мощнейший и кощунственный удар по христианскому наследию. Толпа с особой ненавистью "зачищала" православные храмы: гибли известные фрески, на черный рынок попало большое число бесценных икон, полностью были уничтожены библиотеки и дорогие книги, церковные колокола сдавались на переплавку.

Трагические события в Косово получили осуждение в Совете Безопасности ООН, а Парламентская ассамблея Совета Европы 29 апреля 2004 года приняла соответствующую резолюцию. При этом следует отметить, что на данном этапе коллективный Запад с особой настойчивостью пытается добиться от Белграда односторонней "сдачи" части своей суверенной территории - Косово и Метохии.

Между тем

Для сербов вопрос Косово и Метохии представляет вопрос морали и человеческой солидарности, подчеркнул в интервью "Российской газете" историк, профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович.

"В крае и сейчас после нескольких десятилетий этнических чисток сербов и разорения церквей и святынь, чей максимум достигался в 1999 и 2004 годах, проживает около 120 тысяч наших соотечественников, - констатировал он. - Большинство из них живет в гетто, в недружественном окружении и под постоянными угрозами. Никто из нас не имеет права отдавать их Великой Албании, которую страны НАТО пытаются создать за счет территории Республики Сербии. Какое будущее им там уготовано, может убедиться каждый, кто посетит Албанию, где не признается существование сербов и других национальных меньшинств, а все памятники разрушены или переименованы в албанские. Если мы предадим своих соплеменников и сограждан, если отречемся от своих святынь, то будем ли мы иметь право на какое-либо будущее?"

Кроме того, профессор обратил внимание и на существование экономического аспекта косовской проблемы. "Косово богато рудами, - напомнил ученый. - Там располагается комбинат "Трепча", наш экономический, металлургический гигант. Речь идет не только об угле, а, прежде всего, о драгоценных редких металлах. Есть мнение, что это стало главной причиной агрессии НАТО на Сербию в 1999 году. Действительно, военные преступники из 1999 года Уэсли Кларк и Мадлен Олбрайт уже имеют деловое взаимодействие с псевдогосударством Косово, которое они пытаются создать за счет нашей территории".

Историк допускает тот факт, что в данный момент, может быть, наиболее важными становятся аргументы реальной политики. "Если мы сдадим Косово и Метохию натовцам и албанским шовинистам, то кто нам гарантирует, что на этом их запросы прекратятся? - задается риторическим вопросом Милош Кович. - Каждый, кто следил за историей развала Югославии и СССР, знает, что страны НАТО не сдержали ни одного обещания, данного россиянам и сербам. США все еще пытаются обращаться с нами так же, как с американскими аборигенами. Сербы так и не поняли, что в Республике Сербской Краине шла борьба за Косово и Метохию. Они надеялись, что оставлением Краины будет приобретен мир для Сербии. Многие россияне не ожидали, что после развала СССР НАТО приступит к развалу России. Если же мы откажемся от Косово и Метохии, то какая территория будет следующей? Это только вопрос времени и очередности: Санджак, Ниш, Воеводина или Республика Сербская. Это правило в международных отношениях. Через это проходит любое государство, которое само или по принуждению отказывается от своей территории. Вспомните хотя бы Чехословакию после Мюнхенского соглашения и отказа от Судетов в 1938 году".