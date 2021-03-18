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18.03.2021,  
09:56
Текст:  Олег Корякин

Произведение искусства: американский пилот развеял мифы о МиГ-23

Американский пилот признался в любви к истребителю МиГ-23.

Американский гражданский пилот, один из лучших специалистов по советским истребителям на Западе Уилл Уорд развеял мифы о МиГ-23. За свою жизнь ему довелось полетать на 60 различных типах самолетов, в числе которых МиГ-15 и сверхзвуковой МиГ-21, а также F-104 Starfighter и A-26 Invader. Уорд провел экскурсию для портала The Drive по чехословацкому МиГ-23МЛ.

На Западе у МиГ-23 не самая лучшая репутация. Эксперт считает, что причина кроется в непонимании того, как были спроектированы советские реактивные самолеты и для чего предназначались.

Первые МиГ-23, действительно, были далеко не идеальными. На вооружение они поступили в срочном порядке, их не оснастили РЛС (вместо них были радиоприцелы - прим. "РГ"). Однако следующий МиГ-23МЛ оказался гораздо более современным самолетом с лучшей управляемостью и маневренностью, поскольку двигатель стал мощней, а планер легче.

Также были обновлены авионика и вооружение. За те четыре года, что Уорд управлял МиГ-23МЛ, он не встретил ни одного пилота или представителя обслуживающего персонала, который "не полюбил бы этот самолет".

Фото: Rob Schleiffert / wikimedia.org
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На МиГ-23МЛ, представленный в ролике, установлена РЛС "Сапфир-2ЗМЛА-2". Для своего это был очень современный радар, позволяющий поражать цели с высоты птичьего полета, обнаруживать и отслеживать низколетящие самолеты противника.

Шасси у МиГ-23МЛ "невероятно прочное", подходящее для взлета с грунтовых аэродромов и для работы с боеприпасами весом до 3000 килограммов.

Тормоза на всех колесах позволяют производить очень короткую посадку, чему также способствует тормозной парашют в хвостовой части.

Уорд опровергает расхожее утверждение, что конструкция воздухозаборника МиГ-23МЛ была украдена у F-4. Хотя форма и функции схожи, у советского истребителя он совершенно другой.

Впечатляет и турбореактивный двигатель Р-35, который разгоняет истребитель до максимальной скорости 2,35 Маха.

В отличие от западных истребителей того же периода, которые в основном полагались на более эффективные турбовентиляторные двигатели, в СССР предпочли сохранить турбореактивные. Тем не менее Уорд считает, что это был, вероятно, один из лучших турбореактивных двигателей из когда-либо созданных.Его преимущества не только в простоте, но и в более быстрой реакции при увеличении или уменьшения тяги.

Уорд относит Р-35 к той же категории, что и американский Pratt & Whitney J75, установленный на F-105 Thunderchief и F-106 Delta Dart, но отмечает, что советский двигатель выдает такую же мощность, будучи на 450 килограммов легче. У пилота не возникало проблем с двигателем, и он также очень хвалит встроенный турбостартер ТС-21.

Конструкция крыла МиГ-23 менялась трижды. Первое поколение имело простую прямую переднюю кромку. Затем последовала версия с "клыком" на передней кромке для лучшей управляемости при больших углах атаки.

Фото: Сергей Скрынников/ РИА Новости
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Западные источники часто описывают крыло МиГ-23 как имеющее три различных режима стреловидности: для взлета, посадки или крейсерского полета на малой скорости; для крейсерской скорости; для боя. Фактически, объясняет Уорд, пилот может выбирать из неограниченного количества настроек стреловидности крыла. Процесс перехода от минимальной к максимальной стреловидности занимает, по словам пилота, 18 секунд.

Крылья также содержат в общей сложности шесть топливных баков, которые, в свою очередь, питают три бака в фюзеляже.

В итоге Уорд приводит очень веские доводы в пользу того, что МиГ-23МЛ был "великолепным произведением искусства" среди истребителей времен холодной войны.

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Фото: Укроборонпром / https://ukroboronprom.com.ua
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