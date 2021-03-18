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18.03.2021 05:10
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал вызов посла РФ из США в Москву

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал вызов посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций. Своим мнением сенатор поделился в Twitter.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Он подчеркнул, что данный шаг в дипломатии - исключительный. "Следующий - отзыв посла и понижение уровня дипотношений. Москва явно настроена на переоценку всей совокупности отношений с США", - отметил Пушков.

О беспрецедентности данного шага ранее заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню", - прокомментировала она сложившуюся ситуацию.

Напомним, в четверг посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов вылетает 20 марта в Москву. С его участием в ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей. Дипломаты отметили, что сложившаяся ситуация в отношениях России и США стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик.

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