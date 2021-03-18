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18.03.2021 15:57
Рубрика: Коммерческий транспорт

На МКАД расширят ограничения для грузовиков

Текст: Сергей Бабкин

Транзитные грузовики массой более 3,5 тонны будут переведены с МКАД на ЦКАД и "бетонные кольца". Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта Москвы.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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"Мы готовимся к переводу на ЦКАД и бетонки транзитных машин весом более 3,5 тонны. Это крайне важное решение, которое сделает жизнь жителей Московской области удобнее и безопаснее", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Ограничения должны вступить в силу 5 мая. До этого времени с перевозчиками будут проводить семинары, готовить их к работе в новых условиях.

Ранее аналогичные ограничения были введены для транзитных фур массой более 12 тонн. По оценкам властей Москвы, это уже значительно снизило плотность потока и аварийность на МКАД.