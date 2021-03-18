Ново-Иерусалимский монастырь оказался под угрозой подтопления

Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в подмосковной Истре находится под угрозой затопления паводковыми водами. Об этом сообщил руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов, выступая с докладом на заседании Московской областной Думы.

По его словам, к настоящему времени на территории области определено около 400 зон возможного затопления паводком. Некоторые из них вызывают особое беспокойство. В числе таких зон находится и Ново-Иерусалимский монастырь, который входит в состав государственного историко-художественного музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим". Чтобы вода не нанесла историческому объекту серьезного урона, нужно с особой тщательностью провести проверку и очистку расположенных рядом водных объектов.

Напомним, этой весной в Подмосковье ожидается самое долгое и обильное за последние шесть лет половодье. Снегозапасы в области в два раза превышают норму, высота сугробов до сих пор держится на уровне 60-65 см при обычной ко второй половине марта норме в 35 см.