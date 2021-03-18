Оперштаб: Еще 1760 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 1760 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 926 254.

В Москве выявлено 1934 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 750 человек. В столице скончались 48 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.