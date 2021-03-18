Под Владимиром мужчина разбил свою машину из-за долгов прежнего хозяина

Житель Владимирской области сам разбил только что купленный автомобиль, узнав о долгах прежнего владельца. Видео этого происшествия появилось в соцсети.

На записи видно, как мужчина бьет ногами в двери ВАЗ-2110, пинает колеса. На виду у сотрудников ГИБДД вспрыгивает на капот, разбивает лобовое стекло, потом прыгает на крыше. Автоинспекторы не слишком активно пытаются его успокоить. Но слова не останавливают вандала.

Столь бурную реакцию вызвала информация о том, что этот автомобиль был арестован за долги. Молодой человек купил его, но ничего не знал об этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФССП по региону. По данным ведомства, "десятка" была остановлена, как принадлежащая должнику. Причем запрет на продажу машины был наложен намного раньше, чем молодой человек купил ее у должника.