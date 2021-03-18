У москвички отобрали машину из-за накопленных штрафов

В Москве задержали и отправили на штрафстоянку автомобиль Infiniti EX35. Причина - накопленные хозяйкой машины штрафы за нарушение правил дорожного движения и парковки.

Как сообщает пресс-служба "Московского паркинга", только долг по штрафам за неоплату парковки у автовладелицы составляет 365 тысяч рублей, а вместе с другими штрафами она задолжала государству больше 400 тысяч. Поэтому сотрудники "Московского паркинга" совместно с судебными приставами переместили автомобиль на штрафстоянку.

Там он будет храниться до того момента, пока должница не рассчитается по всем своим обязательствам. Если же этого не случится - машина может быть подана в счёт погашения ущерба, уточнили в "Моспаркинге".