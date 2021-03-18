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18.03.2021 18:07

В Липецке откроется "солнечная" фотовыставка

Фотовыставка "Солнечный мир наших детей" откроется в торговом центре "Европа" по улице Советской в Липецке в полдень 19 марта и будет приурочена к Международному дню человека с синдромом Дауна.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Организаторы выставки отмечают, что недостаточное информирование о людях с подобной особенностью - самая большая их проблема. Родители "солнечных детей" вынуждены каждый день бороться за их достойное существование и будущее, преодолевая огромное сопротивление и непринятие.

Именно поэтому в центре внимания фотопроекта - подопечные общественной организации "Солнечный мир", занимающейся проблемами людей с синдромом Дауна, формирующей комфортную и безопасную среду для этих детей. Фотографам удалось поймать самые яркие, неподдельные, добрые эмоции "солнечных" ребят, которым помогали собаки - друзья человека.

- Выставка поможет обратить внимание общества на подопечных общественной организации, на их искренние и открытые образы с любимыми четвероногими друзьями. На каждом фото есть личные данные детей и QR-код, который ведет на реквизиты общественной организации "Солнечный мир", по нему можно перевести посильную финансовую помощь. Каждый желающий может стать благотворителем и внести свой вклад, главное - захотеть. Все вырученные средства пойдут на поддержку детей-"солнышек", - сообщила президент общественной организации "Солнечный мир" Лилия Педан.

Фото: Администрация Липецкой области
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Глава Липецкой области Игорь Артамонов отмечает, что администрация области со своей стороны старается решить проблемы "солнечных" детей и их родителей.

- Совместно с благотворительными организациями мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку тем, кто в этом нуждается, - подчеркивает Игорь Артамонов. - Надеюсь, что число благотворителей в Липецкой области будет расти. А те акции, которые проводятся в регионе, привлекут все больше неравнодушных липчан.

Деятельность "Солнечного мира" поддерживает большое количество партнеров, готовых внести вклад в развитие детей с синдромом Дауна, чтобы они росли в доверительной и благоприятной социальной среде общественных отношений, не чувствуя противоречий. Так, Игорь Артамонов привел в пример совместный инклюзивный проект с областной газетой "Золотой ключик", где дети "Солнечного мира" учатся взаимодействовать с обычными сверстниками на равных в форме развивающих мастер-классов и тематических встреч. Этот проект уже стартовал и будет продолжен. А фотовыставка в областном центре продлится до конца апреля.

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