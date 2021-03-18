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18.03.2021 22:36
Рубрика: Происшествия

В Туле две женщины и ребенок найдены мертвыми в автомобиле

В припаркованной возле жилого дома машине в Туле обнаружены тела трех человек: двух женщин и несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщило Следственное управление СКР по Тульской области.

В Тульской области семья погибла от отравления газом

Смерть не носит криминальный характер, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. По предварительным данным, они могли отравиться выхлопными газами.

Оперативники осматривают место происшествия, для установления причин гибели людей назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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