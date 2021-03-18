В Туле две женщины и ребенок найдены мертвыми в автомобиле

В припаркованной возле жилого дома машине в Туле обнаружены тела трех человек: двух женщин и несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщило Следственное управление СКР по Тульской области.

Смерть не носит криминальный характер, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. По предварительным данным, они могли отравиться выхлопными газами.

Оперативники осматривают место происшествия, для установления причин гибели людей назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия.