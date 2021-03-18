В Воронеже директор техникума присвоил 700 тысяч на курсах кондитеров

В присвоении 700 тысяч рублей, выделенных на обучение взрослых людей кондитерскому делу и хлебопечению, подозревают руководителя одного из техникумов Воронежа.

Как сообщили в управлении МВД по региону, в 2019 году 37-летний подозреваемый в рамках федеральной программы обязался оказать услуги по обучению и дополнительному профобразованию лиц пенсионного возраста. На базе ссуза создали несколько групп для 60 слушателей, которые должны были пройти курсы по специальностям "Кондитерское дело" и "Хлебопечение". Общая стоимость занятий превысила 2,2 миллиона рублей.

"Выяснилось, что девять слушателей не знали о том, что проходят данное обучение. Таким образом, подозреваемый путем использования служебного положения в корыстных целях на основании документов о выполнении договора незаконно получил 698 тысяч рублей", - пояснили в УМВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Директору техникума грозит до 10 лет лишения свободы.