В Якутске возбуждено дело о воспрепятствовании ведению бизнеса

В Якутске в отношении должностных лиц городской администрации возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

В 2017 году двое жителей Якутска обратились в мэрию с заявлением о выдаче разрешения на строительство здания магазина на принадлежащем им участке, но получили отказ. Предприниматели обратились в суд и выиграли дело.

Однако, несмотря на вступившее в законную силу решение суда и неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности, департаментом градостроительной политики было вновь принято решение об отказе в выдаче разрешения.

"По данным следствия, должностными лицами допущено ограничение прав и законных интересов предпринимателей в нарушение вступившего в законную силу судебного акта", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Якутии Надежда Дворецкая.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.