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18.03.2021 04:41

Поймать на квоту

Как может выглядеть концепция социального рыболовства
Текст: Анна Бондаренко (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 57(8408)
Уже в этом году Росрыболовство может предложить индивидуальным предпринимателям концепцию социального рыболовства.
Мнения экспертов расходятся в том, надо ли давать возможность ловить людям, живущим на берегу, абсолютно любые виды ресурсов, включая такие валютоемкие, как лосось. Фото: Сергей Красноухов Мнения экспертов расходятся в том, надо ли давать возможность ловить людям, живущим на берегу, абсолютно любые виды ресурсов, включая такие валютоемкие, как лосось. Фото: Сергей Красноухов
Мнения экспертов расходятся в том, надо ли давать возможность ловить людям, живущим на берегу, абсолютно любые виды ресурсов, включая такие валютоемкие, как лосось. Фото: Сергей Красноухов

Как пояснил глава ведомства Илья Шестаков, это проект "с небольшими объемами квот для добычи, ограничениями по размеру используемых судов и видам биоресурсов, но при этом с обязательствами реализации этой продукции через уполномоченные регионами рынки либо через определенные системы сбора".

Фото: РИА Новости
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Такое рыболовство будет иметь небольшой объем по сравнению с промышленным, но позволит создать в регионах порядка 500 малых компаний.

О возможных особенностях нового проекта "РГ" расспросила экспертов.

Михаил Котов, президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников:

- Осенью прошлого года мы выступили с предложением разрешить рыбакам-любителям продавать часть уловов. К нам присоединились три региона - Сахалинская, Мурманская и Томская области.

На Колыме любой человек имеет право ловить определенное количество хариуса, камбалы, трески, минтая, краба для личных нужд. В сезон ежедневно уходит в море около двух тысяч лодок. Возвращаются рыбаки с немалым уловом. Все прекрасно понимают, что съесть это сами они не могут, излишки продают на стихийно образовавшихся рынках, где за качество продукции никто не отвечает.

Мы предлагаем упорядочить этот процесс, объединить рыбаков-любителей, создать приемные пункты, куда они могли бы сдавать добытое. Благодаря этому, во-первых, появятся гарантии, что продукция свежая. Во-вторых, мы будем знать точно: какую рыбу, где и в каком объеме ловят. В-третьих, люди станут легально зарабатывать деньги.

Но среди видов рыбы, которые можно ловить, не должно быть лосося, краба - то есть валютоемких объектов. Иначе все сразу кинутся добывать именно их, и тогда, мы это прекрасно понимаем, ресурсы окажутся исчерпаны.

Мы изучали опыт других стран и территорий - Норвегии, Дании, Фарер. Там человек может выйти в море, поймать рыбу и на берегу сдать ее свежей, допустим, владельцу ресторана. Считаем, что такую практику можно внедрять и у нас.

Александр Платонов, заместитель руководитель ассоциации прибрежного рыболовства и марикультуры "Прима":

- В свое время мы предлагали несколько разных вариантов, которые дали бы людям возможность рыбачить официально и зарабатывать на этом деньги. Например, предоставить квоты на разные виды объектов, в том числе на краба, морского ежа и морскую капусту. Это могло бы помочь решить проблему безработицы в прибрежных поселках.

Или разрешить рыбачить по лицензиям, которые давали бы сразу права на продажу, так, как это сделано в той же Норвегии. Взял разрешение на 100 килограммов корюшки, поймал и тут же продал. Ее и так продают, но безо всяких лицензий и абсолютно незаконно.

Социальное рыболовство должно дать людям, живущим на берегу, возможность ловить все. Краб-волосатик обитает у берега и, конечно, логично добывать его именно там.

К сожалению, из-за многочисленных конфликтов с пограничниками, которые толкуют закон не так, как рыбаки, у нас практически погублен прибрежный промысел. Так что, принимая новые нормативные акты, нужно все тщательно предусмотреть.

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края:

- АРПП всегда последовательно отстаивала необходимость вывода ряда водных биоресурсов из общего допустимого улова. Власти Приморья и Росрыболовство нас в этом поддерживали. В заливе Петра Великого достаточно много неквотируемых объектов - камбала, бычки, навага и прочие. Предпринимателям ничто не мешает заниматься их ловом, пожалуйста, выписывайте разрешения и добывайте, кроме, конечно, валютоемких объектов, на которые установлены квоты, - например, краба или некоторых видов моллюсков. Стоит ли наделять квотами частных предпринимателей и каким образом это делать, надо хорошо по­думать. А вот неквотируемых объектов, думаю, должно быть больше, чтобы привлекать к работе малый бизнес.

Фото: AP
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Сегодня позиция государства заключается в том, что нужно продавать квоты на валютоемкие ресурсы для пополнения бюджета. Взять хотя бы аукционы по крабам, где было выручено 142 миллиарда рублей. Разве сможет индивидуальный предприниматель или даже компания, относящаяся к малому бизнесу, заплатить миллиарды? Конечно, нет. Около десяти лет назад во время проведения торгов на вылов краба в подзоне Приморье (позже они вылились в скандалы и уголовные дела) мы предлагали сделать ряд лотов по 5-20 тонн, чтобы на них могли претендовать небольшие предприятия. Нам было отказано, так как тогдашнее руководство Росрыболовства сочло, что это может способствовать браконьерству.

Хочу напомнить и о том, что в 2018 году квоты вновь поделили. Еще раз распределять их, значит, снова менять правила игры. Нужно в конце концов определиться со всеми стратегиями и дать бизнесу работать спокойно.

Максим Козлов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области:

- Без изменения законодательства реализовать такую идею невозможно. И пока неясно, за счет каких квот будет поддерживаться "социальное рыболовство". Но если посыл есть, значит, инициативу начнут прорабатывать. Думаю, с регионами посоветуются, потому что это в первую очередь затрагивает их интересы и интересы работающих там хозяйствующих субъектов.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Приморский край

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