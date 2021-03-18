За сутки в России подтверждено 9 803 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1934
- 2 Санкт-Петербург 918
- 3 Московская область 537
- 4 Нижегородская область 349
- 5 Ростовская область 240
- 6 Самарская область 219
- 7 Воронежская область 211
- 8 Иркутская область 186
- 9 Саратовская область 168
- 10 Свердловская область 166
- 11 Челябинская область 136
- 12 Пермский край 134
- 13 Волгоградская область 132
- 14 Красноярский край 131
- 15 Ленинградская область 126
- 16 Краснодарский край 126
- 17 Ставропольский край 125
- 18 Республика Башкортостан 120
- 19 Алтайский край 114
- 20 Тверская область 113
- 21 Пензенская область 113
- 22 Тульская область 104
- 23 Республика Карелия 103
- 24 Вологодская область 103
- 25 Курская область 102
- 26 Ульяновская область 102
- 27 Омская область 102
- 28 Ярославская область 100
- 29 Кировская область 100
- 30 Тамбовская область 98
- 31 Липецкая область 92
- 32 Архангельская область 91
- 33 Белгородская область 90
- 34 Новосибирская область 90
- 35 Брянская область 86
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 85
- 37 Удмуртская Республика 84
- 38 Тюменская область 78
- 39 Оренбургская область 78
- 40 Мурманская область 76
- 41 Калужская область 75
- 42 Астраханская область 74
- 43 Забайкальский край 73
- 44 Республика Бурятия 70
- 45 Владимирская область 69
- 46 Республика Коми 68
- 47 Псковская область 66
- 48 Орловская область 63
- 49 Смоленская область 63
- 50 Калининградская область 63
- 51 Ивановская область 63
- 52 Рязанская область 58
- 53 Приморский край 58
- 54 Хабаровский край 57
- 55 Республика Крым 56
- 56 Кабардино-Балкарская Республика 55
- 57 Республика Татарстан 49
- 58 Кемеровская область 48
- 59 Томская область 47
- 60 Новгородская область 46
- 61 Курганская область 46
- 62 Республика Чувашия 43
- 63 Республика Мордовия 39
- 64 Костромская область 37
- 65 Республика Дагестан 36
- 66 Севастополь 34
- 67 Республика Калмыкия 31
- 68 Амурская область 30
- 69 Республика Саха (Якутия) 28
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 26
- 71 Республика Марий Эл 25
- 72 Республика Хакасия 20
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 18
- 74 Камчатский край 16
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 15
- 76 Республика Алтай 14
- 77 Республика Ингушетия 14
- 78 Чеченская Республика 13
- 79 Сахалинская область 10
- 80 Республика Адыгея 9
- 81 Магаданская область 5
- 82 Ненецкий автономный округ 4
- 83 Еврейская автономная область 3
- 84 Чукотский автономный округ 2
- 85 Республика Тыва 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 428 239 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,01%
- 2. Сахалинская область 0,05%
- 3. Магаданская область, Республика Адыгея 0,06%
За последние сутки подтверждено 460 смертей
- Москва 48
- Санкт-Петербург 33
- Ростовская область 28
- Московская область 27
- Воронежская область 22
- Свердловская область 17
- Нижегородская область 15
- Краснодарский край 12
- Тульская область 11
- Красноярский край 11
- Ленинградская область 10
- Пермский край 9
- Алтайский край 9
- Республика Чувашия 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Смоленская область 7
- Саратовская область 7
- Челябинская область 7
- Курская область 6
- Республика Крым 6
- Новосибирская область 6
- Владимирская область 5
- Тверская область 5
- Архангельская область 5
- Ставропольский край 5
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 5
- Тюменская область 5
- Ивановская область 4
- Липецкая область 4
- Мурманская область 4
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 4
- Оренбургская область 4
- Самарская область 4
- Республика Бурятия 4
- Камчатский край 4
- Белгородская область 3
- Брянская область 3
- Костромская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Пензенская область 3
- Республика Хакасия 3
- Омская область 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Калужская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Коми 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Кемеровская область 2
- Забайкальский край 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 93 824 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 061 человек
- Санкт-Петербург 2041
- Москва 1760
- Московская область 569
- Нижегородская область 399
- Астраханская область 314
- Пермский край 288
- Ростовская область 274
- Воронежская область 245
- Самарская область 238
- Челябинская область 215
- Ставропольский край 206
- Псковская область 189
- Свердловская область 177
- Республика Карелия 169
- Саратовская область 165
- Приморский край 154
- Республика Башкортостан 145
- Ханты-Мансийский автономный округ 143
- Кировская область 142
- Республика Татарстан 141
- Алтайский край 135
- Новосибирская область 132
- Волгоградская область 129
- Тверская область 125
- Ленинградская область 124
- Белгородская область 121
- Пензенская область 119
- Красноярский край 119
- Липецкая область 117
- Краснодарский край 113
- Иркутская область 112
- Республика Бурятия 108
- Республика Крым 106
- Курская область 101
- Тульская область 101
- Тамбовская область 100
- Ульяновская область 99
- Вологодская область 98
- Ивановская область 97
- Забайкальский край 84
- Ярославская область 81
- Калужская область 80
- Омская область 78
- Брянская область 75
- Удмуртская Республика 73
- Томская область 73
- Орловская область 63
- Республика Коми 62
- Тюменская область 62
- Хабаровский край 62
- Владимирская область 61
- Калининградская область 59
- Костромская область 56
- Новгородская область 56
- Оренбургская область 56
- Сахалинская область 56
- Кабардино-Балкарская Республика 55
- Кемеровская область 52
- Рязанская область 51
- Курганская область 51
- Ямало-Ненецкий автономный округ 48
- Республика Хакасия 44
- Республика Мордовия 40
- Республика Чувашия 39
- Республика Калмыкия 35
- Республика Северная Осетия - Алания 35
- Республика Марий Эл 35
- Республика Адыгея 34
- Республика Дагестан 33
- Смоленская область 32
- Камчатский край 31
- Архангельская область 30
- Амурская область 30
- Карачаево-Черкесская Республика 26
- Мурманская область 25
- Чеченская Республика 17
- Республика Тыва 12
- Республика Алтай 7
- Севастополь 6
- Республика Ингушетия 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Магаданская область 6
- Ненецкий автономный округ 4
- Еврейская автономная область 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 037 036.