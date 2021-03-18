За сутки в России подтверждено 9 803 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1934

2 Санкт-Петербург 918

3 Московская область 537

4 Нижегородская область 349

5 Ростовская область 240

6 Самарская область 219

7 Воронежская область 211

8 Иркутская область 186

9 Саратовская область 168

10 Свердловская область 166

11 Челябинская область 136

12 Пермский край 134

13 Волгоградская область 132

14 Красноярский край 131

15 Ленинградская область 126

16 Краснодарский край 126

17 Ставропольский край 125

18 Республика Башкортостан 120

19 Алтайский край 114

20 Тверская область 113

21 Пензенская область 113

22 Тульская область 104

23 Республика Карелия 103

24 Вологодская область 103

25 Курская область 102

26 Ульяновская область 102

27 Омская область 102

28 Ярославская область 100

29 Кировская область 100

30 Тамбовская область 98

31 Липецкая область 92

32 Архангельская область 91

33 Белгородская область 90

34 Новосибирская область 90

35 Брянская область 86

36 Ханты-Мансийский автономный округ 85

37 Удмуртская Республика 84

38 Тюменская область 78

39 Оренбургская область 78

40 Мурманская область 76

41 Калужская область 75

42 Астраханская область 74

43 Забайкальский край 73

44 Республика Бурятия 70

45 Владимирская область 69

46 Республика Коми 68

47 Псковская область 66

48 Орловская область 63

49 Смоленская область 63

50 Калининградская область 63

51 Ивановская область 63

52 Рязанская область 58

53 Приморский край 58

54 Хабаровский край 57

55 Республика Крым 56

56 Кабардино-Балкарская Республика 55

57 Республика Татарстан 49

58 Кемеровская область 48

59 Томская область 47

60 Новгородская область 46

61 Курганская область 46

62 Республика Чувашия 43

63 Республика Мордовия 39

64 Костромская область 37

65 Республика Дагестан 36

66 Севастополь 34

67 Республика Калмыкия 31

68 Амурская область 30

69 Республика Саха (Якутия) 28

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 26

71 Республика Марий Эл 25

72 Республика Хакасия 20

73 Республика Северная Осетия-Алания 18

74 Камчатский край 16

75 Карачаево-Черкесская Республика 15

76 Республика Алтай 14

77 Республика Ингушетия 14

78 Чеченская Республика 13

79 Сахалинская область 10

80 Республика Адыгея 9

81 Магаданская область 5

82 Ненецкий автономный округ 4

83 Еврейская автономная область 3

84 Чукотский автономный округ 2

85 Республика Тыва 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 428 239 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,01%

2. Сахалинская область 0,05%

3. Магаданская область, Республика Адыгея 0,06% За последние сутки подтверждено 460 смертей Москва 48

Санкт-Петербург 33

Ростовская область 28

Московская область 27

Воронежская область 22

Свердловская область 17

Нижегородская область 15

Краснодарский край 12

Тульская область 11

Красноярский край 11

Ленинградская область 10

Пермский край 9

Алтайский край 9

Республика Чувашия 8

Ульяновская область 8

Иркутская область 8

Смоленская область 7

Саратовская область 7

Челябинская область 7

Курская область 6

Республика Крым 6

Новосибирская область 6

Владимирская область 5

Тверская область 5

Архангельская область 5

Ставропольский край 5

Республика Татарстан 5

Удмуртская Республика 5

Тюменская область 5

Ивановская область 4

Липецкая область 4

Мурманская область 4

Астраханская область 4

Волгоградская область 4

Оренбургская область 4

Самарская область 4

Республика Бурятия 4

Камчатский край 4

Белгородская область 3

Брянская область 3

Костромская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Севастополь 3

Республика Башкортостан 3

Пензенская область 3

Республика Хакасия 3

Омская область 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Калужская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Коми 2

Республика Дагестан 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Кемеровская область 2

Забайкальский край 2

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Приморский край 1

Магаданская область 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 93 824 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 061 человек Санкт-Петербург 2041

Москва 1760

Московская область 569

Нижегородская область 399

Астраханская область 314

Пермский край 288

Ростовская область 274

Воронежская область 245

Самарская область 238

Челябинская область 215

Ставропольский край 206

Псковская область 189

Свердловская область 177

Республика Карелия 169

Саратовская область 165

Приморский край 154

Республика Башкортостан 145

Ханты-Мансийский автономный округ 143

Кировская область 142

Республика Татарстан 141

Алтайский край 135

Новосибирская область 132

Волгоградская область 129

Тверская область 125

Ленинградская область 124

Белгородская область 121

Пензенская область 119

Красноярский край 119

Липецкая область 117

Краснодарский край 113

Иркутская область 112

Республика Бурятия 108

Республика Крым 106

Курская область 101

Тульская область 101

Тамбовская область 100

Ульяновская область 99

Вологодская область 98

Ивановская область 97

Забайкальский край 84

Ярославская область 81

Калужская область 80

Омская область 78

Брянская область 75

Удмуртская Республика 73

Томская область 73

Орловская область 63

Республика Коми 62

Тюменская область 62

Хабаровский край 62

Владимирская область 61

Калининградская область 59

Костромская область 56

Новгородская область 56

Оренбургская область 56

Сахалинская область 56

Кабардино-Балкарская Республика 55

Кемеровская область 52

Рязанская область 51

Курганская область 51

Ямало-Ненецкий автономный округ 48

Республика Хакасия 44

Республика Мордовия 40

Республика Чувашия 39

Республика Калмыкия 35

Республика Северная Осетия - Алания 35

Республика Марий Эл 35

Республика Адыгея 34

Республика Дагестан 33

Смоленская область 32

Камчатский край 31

Архангельская область 30

Амурская область 30

Карачаево-Черкесская Республика 26

Мурманская область 25

Чеченская Республика 17

Республика Тыва 12

Республика Алтай 7

Севастополь 6

Республика Ингушетия 6

Республика Саха (Якутия) 6

Магаданская область 6

Ненецкий автономный округ 4

Еврейская автономная область 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 037 036. Песков оценил возможность снятия коронавирусных ограничений