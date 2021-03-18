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18.03.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9 803 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1934
  • 2 Санкт-Петербург 918
  • 3 Московская область 537
  • 4 Нижегородская область 349
  • 5 Ростовская область 240
  • 6 Самарская область 219
  • 7 Воронежская область 211
  • 8 Иркутская область 186
  • 9 Саратовская область 168
  • 10 Свердловская область 166
  • 11 Челябинская область 136
  • 12 Пермский край 134
  • 13 Волгоградская область 132
  • 14 Красноярский край 131
  • 15 Ленинградская область 126
  • 16 Краснодарский край 126
  • 17 Ставропольский край 125
  • 18 Республика Башкортостан 120
  • 19 Алтайский край 114
  • 20 Тверская область 113
  • 21 Пензенская область 113
  • 22 Тульская область 104
  • 23 Республика Карелия 103
  • 24 Вологодская область 103
  • 25 Курская область 102
  • 26 Ульяновская область 102
  • 27 Омская область 102
  • 28 Ярославская область 100
  • 29 Кировская область 100
  • 30 Тамбовская область 98
  • 31 Липецкая область 92
  • 32 Архангельская область 91
  • 33 Белгородская область 90
  • 34 Новосибирская область 90
  • 35 Брянская область 86
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 85
  • 37 Удмуртская Республика 84
  • 38 Тюменская область 78
  • 39 Оренбургская область 78
  • 40 Мурманская область 76
  • 41 Калужская область 75
  • 42 Астраханская область 74
  • 43 Забайкальский край 73
  • 44 Республика Бурятия 70
  • 45 Владимирская область 69
  • 46 Республика Коми 68
  • 47 Псковская область 66
  • 48 Орловская область 63
  • 49 Смоленская область 63
  • 50 Калининградская область 63
  • 51 Ивановская область 63
  • 52 Рязанская область 58
  • 53 Приморский край 58
  • 54 Хабаровский край 57
  • 55 Республика Крым 56
  • 56 Кабардино-Балкарская Республика 55
  • 57 Республика Татарстан 49
  • 58 Кемеровская область 48
  • 59 Томская область 47
  • 60 Новгородская область 46
  • 61 Курганская область 46
  • 62 Республика Чувашия 43
  • 63 Республика Мордовия 39
  • 64 Костромская область 37
  • 65 Республика Дагестан 36
  • 66 Севастополь 34
  • 67 Республика Калмыкия 31
  • 68 Амурская область 30
  • 69 Республика Саха (Якутия) 28
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 26
  • 71 Республика Марий Эл 25
  • 72 Республика Хакасия 20
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 18
  • 74 Камчатский край 16
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 15
  • 76 Республика Алтай 14
  • 77 Республика Ингушетия 14
  • 78 Чеченская Республика 13
  • 79 Сахалинская область 10
  • 80 Республика Адыгея 9
  • 81 Магаданская область 5
  • 82 Ненецкий автономный округ 4
  • 83 Еврейская автономная область 3
  • 84 Чукотский автономный округ 2
  • 85 Республика Тыва 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 428 239 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,01%
  • 2. Сахалинская область 0,05%
  • 3. Магаданская область, Республика Адыгея 0,06%
За последние сутки подтверждено 460 смертей
  • Москва 48
  • Санкт-Петербург 33
  • Ростовская область 28
  • Московская область 27
  • Воронежская область 22
  • Свердловская область 17
  • Нижегородская область 15
  • Краснодарский край 12
  • Тульская область 11
  • Красноярский край 11
  • Ленинградская область 10
  • Пермский край 9
  • Алтайский край 9
  • Республика Чувашия 8
  • Ульяновская область 8
  • Иркутская область 8
  • Смоленская область 7
  • Саратовская область 7
  • Челябинская область 7
  • Курская область 6
  • Республика Крым 6
  • Новосибирская область 6
  • Владимирская область 5
  • Тверская область 5
  • Архангельская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Татарстан 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Тюменская область 5
  • Ивановская область 4
  • Липецкая область 4
  • Мурманская область 4
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Оренбургская область 4
  • Самарская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Камчатский край 4
  • Белгородская область 3
  • Брянская область 3
  • Костромская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Пензенская область 3
  • Республика Хакасия 3
  • Омская область 3
  • Амурская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Калужская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Коми 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кемеровская область 2
  • Забайкальский край 2
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Приморский край 1
  • Магаданская область 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 93 824 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 061 человек
  • Санкт-Петербург 2041
  • Москва 1760
  • Московская область 569
  • Нижегородская область 399
  • Астраханская область 314
  • Пермский край 288
  • Ростовская область 274
  • Воронежская область 245
  • Самарская область 238
  • Челябинская область 215
  • Ставропольский край 206
  • Псковская область 189
  • Свердловская область 177
  • Республика Карелия 169
  • Саратовская область 165
  • Приморский край 154
  • Республика Башкортостан 145
  • Ханты-Мансийский автономный округ 143
  • Кировская область 142
  • Республика Татарстан 141
  • Алтайский край 135
  • Новосибирская область 132
  • Волгоградская область 129
  • Тверская область 125
  • Ленинградская область 124
  • Белгородская область 121
  • Пензенская область 119
  • Красноярский край 119
  • Липецкая область 117
  • Краснодарский край 113
  • Иркутская область 112
  • Республика Бурятия 108
  • Республика Крым 106
  • Курская область 101
  • Тульская область 101
  • Тамбовская область 100
  • Ульяновская область 99
  • Вологодская область 98
  • Ивановская область 97
  • Забайкальский край 84
  • Ярославская область 81
  • Калужская область 80
  • Омская область 78
  • Брянская область 75
  • Удмуртская Республика 73
  • Томская область 73
  • Орловская область 63
  • Республика Коми 62
  • Тюменская область 62
  • Хабаровский край 62
  • Владимирская область 61
  • Калининградская область 59
  • Костромская область 56
  • Новгородская область 56
  • Оренбургская область 56
  • Сахалинская область 56
  • Кабардино-Балкарская Республика 55
  • Кемеровская область 52
  • Рязанская область 51
  • Курганская область 51
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 48
  • Республика Хакасия 44
  • Республика Мордовия 40
  • Республика Чувашия 39
  • Республика Калмыкия 35
  • Республика Северная Осетия - Алания 35
  • Республика Марий Эл 35
  • Республика Адыгея 34
  • Республика Дагестан 33
  • Смоленская область 32
  • Камчатский край 31
  • Архангельская область 30
  • Амурская область 30
  • Карачаево-Черкесская Республика 26
  • Мурманская область 25
  • Чеченская Республика 17
  • Республика Тыва 12
  • Республика Алтай 7
  • Севастополь 6
  • Республика Ингушетия 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Магаданская область 6
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Еврейская автономная область 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 037 036.

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