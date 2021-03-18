Жителя Приамурья осудили на четыре года за донос на полицейского

К четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили 30-летнего жителя Амурской области за заведомо ложный донос на сотрудника транспортной полиции.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО, мужчину пригласили на допрос в полицию, после того, как он угрожал убийством сотруднице одного из транспортных предприятий города Тынды. После разговора подозреваемого отпустили. Спустя некоторе время, он решил отомстить правоохранителям и написал на них донос, заявив, что сотрудники МВД его били.

В ходе процессуальной проверки выяснилось, что донос был ложным. В отношении нарушителя завели уголовное дело. Свою вину он не так и не признал.

Отмечается, что ранее мужчина уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений.