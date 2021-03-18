"Метафракс" при поддержке Прикамья завершает строительство комплекса АКМ

Новости

СК просит суд отпустить из СИЗО бывшего следователя Митасова 14:09
Названы самые популярные даты для заключения брака в Москве 14:08
Названа дата выхода мультсериала-продолжения "Корпорации монстров" 14:04
Киев вводит жесткий карантин из-за коронавируса 14:01
В Австрии покупателям предложат лосося, напечатанного на 3D-принтере 13:55
Швыдкой: Гастроли театров могут возобновиться во второй половине 2021 года 13:51
Путин указал продолжить помогать выпускникам устроиться на работу 13:50
Путин поручил отремонтировать студенческие общежития 13:45
Гидробиолог: Дно Босфора усыпано ядовитыми свинцовыми грузилами 13:36
Мультсериал "Царь горы" получит продолжение 13:35
На станции "Савеловская" очевидцы спасли упавшую на рельсы пассажирку 13:34
YouTube заблокировал канал "Вести Крым" из-за военной хроники 13:31
В Новосибирске на девятилетнего мальчика напала бойцовская собака 13:31
В Чувашии ребенок упал с 25 этажа на автомобиль и выжил 13:28
Путин может посетить концерт в "Лужниках" 13:25
В Ленобласти педагога арестовали за домогательства к детям 13:23
В Прикамье приставы изъяли из семьи четырех детей 13:12
Циклоны и ураганы больше не назовут буквами греческого алфавита 13:06
Минобороны РФ: Украина и НАТО планируют восемь крупных учений вблизи Крыма 12:51
Вышел трейлер романтического хоррора "Любовь и монстры" 12:50
Лукашенко призвал чиновников быть готовыми к деструктивной активности 12:49
Российская армия не допустила кровопролития во время крымской операции в 2014 году 12:41
В России появятся центры компетенций для студентов 12:33
В Дагестане погибли несколько десятков краснокнижных пеликанов 12:32
В Красноярском крае незаконно вырубили лес почти на восемь млн рублей 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
18.03.2021 13:25

"Метафракс" при поддержке Прикамья завершает строительство комплекса АКМ

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Этот и другие проекты пермских промышленников, а также новые технологии в индустрии будут представлены на VI Пермском инженерно-промышленном форуме 15-16 апреля.
Фото: "Метафракс" Фото: "Метафракс"
Фото: "Метафракс"

В 2021 году "Метафракс" намерен завершить строительство комплекса "Аммиак-карбамид-меламин" (АМК). Генеральный директор компании Владимир Даут рассказал о передовых технологиях, используемых при строительстве комплекса.

- Уникальность комплекса АКМ состоит в заложенных в нем прогрессивных инженерных решениях. В частности, установку производства аммиака мы строим по нетрадиционной технологии. Азот для нее будем брать с действующей на предприятии установки разделения воздуха. Полученный на ней кислород мы используем в производстве метанола, а азот задействуем в синтезе аммиака. Водород мы будем выделять из продувочных газов производства метанола с помощью установки короткоцикловой адсорбции. Затем синтезировать эти два компонента и получать аммиак, - отметил он.

Для получения карбамида необходим аммиак и CO2. Диоксид углерода планируется получать из дымовых газов печей риформинга производства метанола. Это будет сделано впервые в мире в производстве карбамида. Построена большая установка выделения CO2 по технологии известной японской компании Mitsubishi Chemical. А лицензиаром всех трех технологических установок является швейцарская компания Casale. CO2 относится к категории газов, которые влияют на климат. Используя его в производстве карбамида, "Метафракс" внесет свой вклад в снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Примерно 60 процентов выбросов CO2 от печей риформинга будут использоваться в качестве сырья для получения карбамида.

Вместе с комплексом АКМ компания планирует построить большие очистные сооружения. Трехлетняя программа "Метафракса", направленная на решение экологических вопросов, предусматривает более 5 миллиардов рублей инвестиций.

- Это солидные деньги, которые мы потратим для того, чтобы решать экологические вопросы на нашем предприятии. Наша компания и сейчас работает по выбросам в пределах разрешенных лимитов, но мы постоянно стремимся к тому, чтобы снижать объём выбросов, насколько позволяет научно-технический прогресс, - говорит Владимир Даут.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что благодаря реализации инвестпроекта в Губахе скоро появится высокий спрос на работников. Только строительство комплекса АКМ "Метафракса" позволит создать более 400 рабочих мест.

- В городе реализуются проекты, комплексная застройка, причем с помощью частного инвестора. В планах компании еще несколько инвестиционных проектов. Это означает, что число рабочих мест продолжит расти, а дополнительные поступления в бюджет будут направлены на развитие здесь социальной инфраструктуры, - отметил Дмитрий Махонин.

Строительство комплекса "Аммиак-карбамид-меламин" - крупнейший инвестиционный проект в истории "Метафракса". Общая стоимость реализации проекта составляет более 58 миллиардов рублей без учета НДС. Строительство комплекса началось в 2018 году. В настоящее время готовность объектов комплекса оценивается в 85-100 процентов. Реализация проекта позволит выпускать до 575 тысяч тонн карбамида, 308 тысяч тонн аммиака и 40 тысяч тонн меламина в год.

Об инвестпроектах и других мерах поддержки бизнеса расскажут в рамках предстоящего Пермского инженерно-промышленного форума. Он является ведущей дискуссионной и креативной площадкой для экспертов и практиков индустриального развития, федеральных и региональных органов власти, представителей общественности и бизнеса.

орум проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций.

Программа предстоящего форума, который состоится 15-16 апреля 2021 года в Перми, сформирована исходя из актуальной повестки и проблематики современного развития индустриального сектора экономики страны. 

Пермский инженерно-промышленный форум Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край

Главное сегодня

Косачев: За отзывом посла из США может последовать лишь разрыв дипотношений
За сутки в России подтверждено 9 803 случая COVID-19 в 85 регионах
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"
IATA запустила программу международных паспортов путешественников