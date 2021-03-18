"Метафракс" при поддержке Прикамья завершает строительство комплекса АКМ

Этот и другие проекты пермских промышленников, а также новые технологии в индустрии будут представлены на VI Пермском инженерно-промышленном форуме 15-16 апреля.

В 2021 году "Метафракс" намерен завершить строительство комплекса "Аммиак-карбамид-меламин" (АМК). Генеральный директор компании Владимир Даут рассказал о передовых технологиях, используемых при строительстве комплекса.

- Уникальность комплекса АКМ состоит в заложенных в нем прогрессивных инженерных решениях. В частности, установку производства аммиака мы строим по нетрадиционной технологии. Азот для нее будем брать с действующей на предприятии установки разделения воздуха. Полученный на ней кислород мы используем в производстве метанола, а азот задействуем в синтезе аммиака. Водород мы будем выделять из продувочных газов производства метанола с помощью установки короткоцикловой адсорбции. Затем синтезировать эти два компонента и получать аммиак, - отметил он.

Для получения карбамида необходим аммиак и CO2. Диоксид углерода планируется получать из дымовых газов печей риформинга производства метанола. Это будет сделано впервые в мире в производстве карбамида. Построена большая установка выделения CO2 по технологии известной японской компании Mitsubishi Chemical. А лицензиаром всех трех технологических установок является швейцарская компания Casale. CO2 относится к категории газов, которые влияют на климат. Используя его в производстве карбамида, "Метафракс" внесет свой вклад в снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Примерно 60 процентов выбросов CO2 от печей риформинга будут использоваться в качестве сырья для получения карбамида.

Вместе с комплексом АКМ компания планирует построить большие очистные сооружения. Трехлетняя программа "Метафракса", направленная на решение экологических вопросов, предусматривает более 5 миллиардов рублей инвестиций.

- Это солидные деньги, которые мы потратим для того, чтобы решать экологические вопросы на нашем предприятии. Наша компания и сейчас работает по выбросам в пределах разрешенных лимитов, но мы постоянно стремимся к тому, чтобы снижать объём выбросов, насколько позволяет научно-технический прогресс, - говорит Владимир Даут.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что благодаря реализации инвестпроекта в Губахе скоро появится высокий спрос на работников. Только строительство комплекса АКМ "Метафракса" позволит создать более 400 рабочих мест.

- В городе реализуются проекты, комплексная застройка, причем с помощью частного инвестора. В планах компании еще несколько инвестиционных проектов. Это означает, что число рабочих мест продолжит расти, а дополнительные поступления в бюджет будут направлены на развитие здесь социальной инфраструктуры, - отметил Дмитрий Махонин.

Строительство комплекса "Аммиак-карбамид-меламин" - крупнейший инвестиционный проект в истории "Метафракса". Общая стоимость реализации проекта составляет более 58 миллиардов рублей без учета НДС. Строительство комплекса началось в 2018 году. В настоящее время готовность объектов комплекса оценивается в 85-100 процентов. Реализация проекта позволит выпускать до 575 тысяч тонн карбамида, 308 тысяч тонн аммиака и 40 тысяч тонн меламина в год.

Об инвестпроектах и других мерах поддержки бизнеса расскажут в рамках предстоящего Пермского инженерно-промышленного форума. Он является ведущей дискуссионной и креативной площадкой для экспертов и практиков индустриального развития, федеральных и региональных органов власти, представителей общественности и бизнеса.

орум проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций.

Программа предстоящего форума, который состоится 15-16 апреля 2021 года в Перми, сформирована исходя из актуальной повестки и проблематики современного развития индустриального сектора экономики страны.