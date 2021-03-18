Жители оренбургского поселка больше двух недель остаются без воды

Из-за промерзания водопровода более двух недель отрезаны от подачи холодной воды жители поселка Переволоцкий. Коммунальное ЧП произошло еще 2 марта, под отключение попали 79 квартир, где проживает 100 человек, в том числе 20 детей. С тех пор часть коммуникаций удалось отогреть, но авария не ликвидирована до сих пор.

Об этом в четверг сообщила прокуратура Оренбургской области. Как установила проведенная надзорным ведомством проверка, под отключение попали дома райцентра, расположенные по улицам Геологов и Заводской. Причиной промерзания водопровода стали ошибки при укладке центральной трубы. Участок трубопровода протяженностью 850 метров был уложен без учета глубины промерзания почвы в регионе: в Оренбуржье этот показатель составляет 1,48 - 2,18 метра, а труба находится не глубже полутора метров.

По информации пресс-службы губернатора и правительства области, ход работ проинспектировал глава региона Денис Паслер.

- Половину из 1900 метров коммуникаций уже отогрели, работы продолжаются. Сейчас без воды остаются, к сожалению, еще 35 домов. Для жителей организован подвоз воды, пенсионерам ее доставляют по домам, - доложил глава Переволоцкого района Николай Сорокин.

Перед местной администрацией поставлена задача решить в текущем году вопрос с коммуникациями.

- Сейчас проходит экспертизу смета на капитальный ремонт сетей: летом здесь нужно провести работы и углубить коммуникации, чтобы трубы больше не промерзали, - подчеркнул Денис Паслер.

Прокурорская проверка выявила нарушение допустимой продолжительности перерывов поставки коммунальной услуги. Директору муниципального предприятия "Переволоцкое ПЖКХ" внесено представление. Кроме того, на него возбуждено административное дело по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Представление внесено и главе Переволоцкого поссовета, не обеспечившему надлежащую организацию холодного водоснабжения населения. В суд направлен иск с требованием обязать местную администрацию и коммунальное предприятие наладить бесперебойное водоснабжение для жителей поселка и обеспечить укладку водопровода по нормативным требованиям.