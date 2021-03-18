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18.03.2021 17:19
Рубрика: Общество

Россия вновь объединила молодых историков со всего мира

Текст: Александр Борисов

Второй этап Международной зимней исторической школы Российского исторического общества (РИО) стартовал в Елабужском институте Казанского федерального университета (КФУ). Он будет проходить здесь до 21 марта, а его непосредственными участниками станут 100 иностранных студентов, еще 5000 - присоединятся онлайн.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"В сентябре 2020 года Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение ежегодных исторических школ, - подчеркнули в пресс-службе РИО. - Проект Российского исторического общества и Казанского федерального университета по проведению цикла международных исторических школ для иностранных студентов стартовал в декабре 2020 года и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Елабуга - город с 1000-летней историей и масштабным музейным комплексом, достойный пример сохранения исторической памяти и историко-культурного наследия".

Российские историки рассказали, что программа зимней школы посвящена теме "Россия и Мир". "Это позволит рассмотреть ключевые исторические события и влияние страны на мировую историю, - констатировали представители РИО. - На протяжении 5 дней состоятся встречи с ведущими историками страны, дискуссии и проектная работа в группах, экскурсии по историческим местам и музеям Елабуги, научно-образовательные и культурные проекты. В работе школы примет участие член президиума совета Российского исторического общества, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. Публичные лекции осветят около 20 актуальных тем, среди которых "Историческая политика в современной России XXI века", "Россия и страны Каспийского региона", "Пропаганда, гибридные и информационные войны", "Китай и глобальный мир".

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