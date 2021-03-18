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18.03.2021 09:20

Чемпионат удался

"Уралкалий" выступил генеральным спонсором "Строгановской мили - 2021"
Текст: Александр Шестаков
Российская газета - Неделя - Пермский край № 56(8407)
В период с 11 по 14 марта в Усолье (Пермский край), в акватории реки Камы, при поддержке "Уралкалия" состоялся двенадцатый чемпионат России по сноукайтингу "Строгановская миля - 2021".
За три дня проведено 14 гонок в курс-рейсе, полностью откатаны все заезды в дисциплине фристайл. Фото: оргкомитет "Строгановской мили-2021" За три дня проведено 14 гонок в курс-рейсе, полностью откатаны все заезды в дисциплине фристайл. Фото: оргкомитет "Строгановской мили-2021"
За три дня проведено 14 гонок в курс-рейсе, полностью откатаны все заезды в дисциплине фристайл. Фото: оргкомитет "Строгановской мили-2021"

В чемпионате приняли участие около 70 спортсменов нашей страны и ближнего зарубежья. Среди них победители и призеры российских и международных соревнований. Чемпионат проводился в дисциплинах курс-рейс и фристайл.

За три дня удалось провести 14 гонок в курс-рейсе (из 15 возможных по регламенту), откатать все заезды в дисциплине фристайл, организовать дополнительные соревнования для детей и в полной мере задействовать учебную площадку. В дни соревнований в Усолье Строгановское приехало множество зрителей, которые не только посмотрели соревнования, но посетили музейные комплексы и повеселились с детьми на интерактивной игровой площадке. В субботу и воскресенье работали торговые точки.

Фестиваль "Строгановская миля" - соревнования по сноукайтингу и развлекательные мероприятия - с 2010 года и отлично зарекомендовал себя как среди спортсменов, представляющих многие регионы России, так и среди зрителей, а это в основном жители Березников, Усолья, Соликамска и Перми. Старый город Усолье, расположенный между промышленными гигантами и историческим архитектурным ансамблем Строгановых, одним из красивейших в Верхнекамье, символично объединяет историю и современность Березников и Усолья.

Прекрасно просматриваемая акватория, удобные подъезды, наличие инфраструктуры позволяют проводить одновременно соревнования любого уровня и яркие развлекательные мероприятия.

Справка "РГ"

Cноукайтинг - вид спорта, где для передвижения на лыжах или сноуборде используется специальный парус (кайт). С 2016 года сумма, выделенная "Уралкалием" на финансовую поддержку соревнований по сноукайтингу, превысила два миллиона рублей. "Уралкалий" также оказывает поддержку Усолью в организации международного фестиваля "Звоны России", соревнований парусных судов "Строгановская регата", конноспортивных состязаний "Строгановская верста" и других социально значимых мероприятий.

Прямая речь

Вера Поморцева, руководитель направления по взаимодействию с органами власти ПАО "Уралкалий":

- "Уралкалий" традиционно поддерживает инициативы, выступает за популяризацию массового спорта, активного образа жизни среди молодежи, помогает проводить спортивные соревнования в Березниках и Соликамске. "Строгановская миля" является одним из самых любимых и зрелищных мероприятий и привлекает поклонников зимних видов спорта со всей России.

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