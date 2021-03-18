В Нижегородской области проверят историю с высадкой слепого из автобуса

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ситуации, случившейся в Городецком районе Нижегородской области. В автобусе случился конфликт из-за того, что незрячего пассажира попытались заставить оплатить проезд для собаки-поводыря.

Историю 54-летнего Алексея Гришаева, случившуюся в середине марта в автобусе №101, рассказывает KP.Ru. Мужчина живет в Городце, а работает в Нижнем Новгороде: он потерял зрение 17 лет назад из-за болезни и вынужден передвигаться в сопровождении лабрадора-поводыря по кличке Дэни.

В тот день Алексей как обычно ехал на работу в областной центр. Сначала кондуктор попросила надеть на собаку намордник, что мужчина и сделал, а затем потребовала оплатить проезд. Но по закону собака-поводырь может ехать в общественном транспорте бесплатно. В итоге возник конфликт, к которому подключились пассажиры автобуса, а затем и полицейские. По словам Алексея, его попросили покинуть салон. Сотрудники полиции вышли с ним и проводили до остановки. Дальше мужчине пришлось почти час в метель ждать следующего автобуса.

В пресс-службе МВД по Нижегородской области сообщили, что полицейские мужчину из автобуса не выводили.

- Прибывшим на место сотрудникам полиции кондуктор и пассажиры пояснили, что мужчина с собакой ведет себя агрессивно, в том числе, оскорбляет кондуктора. Гражданин в указанный момент находился на задней площадке салона автобуса и разговаривал по телефону. В дальнейшем он вышел на улицу, сотрудники проследовали за ним и предложили изложить свою версию события. При этом физическая сила к гражданину не применялась. Мужчина пояснил, что кондуктор в салоне автобуса требовала от него оплатить проезд его собаки. Однако, с его слов, это требование незаконно, так как он является инвалидом по зрению, а его сопровождает собака-поводырь. В связи с тем, что участники конфликта отказались писать заявления, автобус продолжил движение по маршруту, а правоохранители по просьбе гражданина проводили его до остановки, - отметили в ведомстве.

Свою проверку по факту случившегося начали не только в региональном главке, но и в прокуратуре по Нижегородской области.

Кстати

О новогодних чудесах, которые устраивает Алексей для детей в качестве Деда Мороза, мы писали в конце прошлого года. Подарки он покупает за свой счет, работая массажистом в медицинском центре. А в своей собаке мужчина души не чает и связывает с ним массу планов на будущее.