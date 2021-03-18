В Прикамье приставы изъяли из семьи четырех детей

Судебные приставы в Пермском крае изъяли из неблагополучной семьи четверых несовершеннолетних детей. Жизнь дома с родителями представляла угрозу для их здоровья.

Как пояснили в УФССП по Пермскому краю, опасность несовершеннолетним родители представляют по причине опасных физических и психических заболеваний. В связи с этим суд решил изъять из семьи пятилетнего мальчика, а также трех девочек, самой младшей из которых всего один год.

Решение суда уже исполнено. При этом у родителей есть возможность вновь продолжить воспитание детей после прохождения соответствующего лечения.