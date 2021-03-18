В Самаре обрушилась несущая стена жилого двухэтажного дома

В историческом центре Самары по улице Галактионовской обрушилась кирпичная стена двухэтажного дома №84, обошлось без пострадавших. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

Обрушение очень масштабное - на площади 120 квадратных метров. По счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших. Стена дома практически полностью вывалилась наружу. Через провал видно несколько комнат на двух этажах. Дом 1909 года постройки. В нем пять квартир. По этому адресу зарегистрировано 22 человека. Пожара во время ЧП не было.

Для обогрева жителей дома выделили автобус. Сейчас администрация района ищет помещения для размещения жильцов из обрушившегося дома.

Глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко пояснил, что на момент обрушения в доме было четыре человека, они самостоятельно выбрались из квартир. Также он добавил, что сейчас существует угроза обрушения оставшейся части стены дома. Спасатели и коммунальные службы расчистили завалы рядом, чтобы жители соседнего дома смогли убрать свои автомобили, на которые может обрушится оставшийся кусок стены.