250 тысяч сельчан Алтая впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Новая "цифровая" жизнь началась в 94 поселках Алтайского края. В 2020 году здесь впервые появились базовые станции 4G МегаФона. Свыше 250 тысяч сельских жителей теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости в среднем в 10 раз быстрее, чем прежде.

Это означает, что приложение "Госуслуги" можно скачать на смартфон за десять секунд, а новую серию любимого сериала - за пять минут. Такие скорости стали доступны не только в столице края - Барнауле, но даже в селе Бешенцево Первомайского района, в котором живет всего около ста пятидесяти человек.

Строительство нового покрытия LTE в 2020 году охватило практически всю территорию Алтайского края: от севера - поселка Волчно-Бурлинское, до юга - села Староалейское. Самая восточная точка - поселок Солтон, на западе - Бурла.

На территории, где впервые появился 4G МегаФона, работают более 90 школ. Сельские учителя, школьники и их родители могут комфортно пользоваться электронным журналом, дистанционными уроками и мгновенно отправлять в родительских чатах не только домашние задания, но и видеопоздравления.

"По итогам 2020 года мы увеличили покрытие нашей сети 4G в Алтайском крае почти на 40 процентов. Это позволило жителям большого числа отдаленных поселков по-новому взглянуть на скорости мобильного интернета, которые теперь сопоставимы с обычным проводным доступом. Для школьников и подростков быстрый доступ в сеть позволяет сократить "цифровое неравенство", открывает доступ к онлайн-библиотекам, познавательным видеоурокам и другому образовательному контенту, которым уже пользуются их сверстники, проживающие в мегаполисе", - отметил директор Алтайского отделения МегаФона Дмитрий Сидоренко.

Также за счет установки дополнительных базовых станций скорости мобильного интернета увеличились в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Алейске, Белокурихе, Заринске, Камне-на-Оби, Змеиногорск, Яровом и крупных районных центрах края: Шипуново, Кулунде, Ключах, Хабарах, Залесово, Топчихе, Троицком, Павловске, Завьялово.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"