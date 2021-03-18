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Рубрика: Общество

Академик РАН назвал факторы, вызывающие COVID-стресс-синдром

Текст: Наталья Граф (Томск)
Томский ученый Николай Бохан озвучил факторы, определяющие структуру COVID-стресс-синдрома.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Угрожающие последствия пандемии для психического здоровья проявляются во всем мире. По данным медиков, 70 процентов госпитализаций пациентов в клинику НИИ психического здоровья Томского НИМЦ в отделение пограничных состояний так или иначе связаны с COVID-19.

Фото: iStock
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При анализе тревожных и фобических переживаний ученые отмечают три базовых взаимосвязанных фактора, определяющих структуру так называемого COVID-стресс-синдрома.

- Первый фактор отражает беспокойство личности относительно опасности инфицирования COVID-19, второй фактор, наоборот, основан на убеждении о том, что угроза COVID-19 преувеличена и связана с пренебрежением социальной дистанции, - рассказал директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, академик РАН Николай Бохан.- Третий фактор проявляется компульсивными проверками, поиском гарантий неинфицирования с постоянным тестированием на COVID-19. Он связан с поведением самозащиты, с паническими покупками и чрезмерным использованием средств индивидуальной безопасности.

Ученые выделяют три группы расстройств психического здоровья у пациентов, переболевших коронавирусом. Это впервые диагностированные расстройства невротического спектра, возникающие на фоне нервного напряжения в первые месяцы после болезни.

Примерно через 2-3 месяца после перенесенной инфекции могут возникнуть расстройства настроения депрессивного спектра. Нередко они сочетаются с переживаниями по поводу родных и близких людей. Встречаются также нозогенные расстройства - на фоне вновь возникшей соматической патологии либо обострения хронического заболевания.

Николай Бохан считает, что в связи с масштабом последствий пандемии необходимы такие же масштабные научные исследования с дальнейшей разработкой технологий долгосрочной реабилитации пациентов.

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