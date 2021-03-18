Дело обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова рассмотрят присяжные

Дело красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, которого подозревают в убийствах и организации криминального сообщества, будет рассматривать суд присяжных. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальные материалы суда Свердловского района Красноярска.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем предварительном заседании. Адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал "РГ", что на суде присяжных настаивал сам обвиняемый.

"Это наше совместное с подзащитным решение. У нас нет сомнений, если суд будет объективным, присяжные вынесут оправдательный приговор", - уверен адвокат.

Добавим, 16 марта Красноярский краевой суд отказался выпускать Быкова из СИЗО, отклонив жалобу защиты. Предприниматель останется под стражей до 21 апреля.