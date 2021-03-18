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Рубрика: Власть

Министр поблагодарил новосибирских медиков за работу в период пандемии

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Год назад, 18 марта 2020 года, в Новосибирской области был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге оперативного штаба по противодействию коронавирусу напомнил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 - Ровно год назад в Новосибирской области был зарегистрирован первый пациент с коронавирусной инфекцией. Я хочу сказать слова благодарности всем медицинским работникам за их самоотверженный труд и верность профессии. Хочу всем пожелать здоровья и не сомневаюсь, что мы справимся с любой болезнью. Огромное вам спасибо, - обратился к медикам Константин Хальзов.

Фото: Татьяна Кравченко
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По информации минздрава, наиболее непростой период в борьбе с коронавирусом пришелся на октябрь-ноябрь 2020 года. Как отметил министр, система здравоохранения области продемонстрировала свою готовность работать в беспрецедентно сложных условиях.

 Сейчас в регионе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. К настоящему моменту в область поступили 94262 дозы вакцин против коронавируса. В ближайшее время ожидаются поставки новых партий.

 На сегодняшний день вакцинированы против коронавируса уже 89215 жителей региона. Развернут 71 пункт вакцинации.

 В ведомстве отмечают, что сделать прививку можно в любой взрослой поликлинике. Также выездные бригады медиков по заявкам предприятий вакцинируют трудовые коллективы по месту работы.

Справка "РГ"

Вакцинация "Спутником V" проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно:

- по телефонам Call-центров поликлиник;

- на Едином портале госуслуг;

- по телефону Единой регистратуры 124.

Номера телефонов поликлиник для записи на вакцинацию опубликованы на сайте правительства региона.

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