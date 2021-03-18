Министр поблагодарил новосибирских медиков за работу в период пандемии

- Ровно год назад в Новосибирской области был зарегистрирован первый пациент с коронавирусной инфекцией. Я хочу сказать слова благодарности всем медицинским работникам за их самоотверженный труд и верность профессии. Хочу всем пожелать здоровья и не сомневаюсь, что мы справимся с любой болезнью. Огромное вам спасибо, - обратился к медикам Константин Хальзов.
По информации минздрава, наиболее непростой период в борьбе с коронавирусом пришелся на октябрь-ноябрь 2020 года. Как отметил министр, система здравоохранения области продемонстрировала свою готовность работать в беспрецедентно сложных условиях.
Сейчас в регионе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. К настоящему моменту в область поступили 94262 дозы вакцин против коронавируса. В ближайшее время ожидаются поставки новых партий.
На сегодняшний день вакцинированы против коронавируса уже 89215 жителей региона. Развернут 71 пункт вакцинации.
В ведомстве отмечают, что сделать прививку можно в любой взрослой поликлинике. Также выездные бригады медиков по заявкам предприятий вакцинируют трудовые коллективы по месту работы.
Справка "РГ"
Вакцинация "Спутником V" проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно:
- по телефонам Call-центров поликлиник;
- на Едином портале госуслуг;
- по телефону Единой регистратуры 124.
Номера телефонов поликлиник для записи на вакцинацию опубликованы на сайте правительства региона.