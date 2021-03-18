"Ростелеком" поддержал сибирский "Хоккей в глубинке"

Новости

Креативный директор оргкомитета "Токио-2020" ушел в отставку из-за скандала 10:59
Премьера продолжения "Венома" с Томом Харди вновь перенесена 10:49
"Диктаторы отдыхают": В Британии раскритиковали поправки в закон о митингах 10:45
Дорожное движение ограничили на юго-западе Москвы до 4 апреля 10:44
Благоустройство территории возле МЦД-2 "Курьяново" завершат к лету 10:39
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле 10:37
Умер актер Генри Дэрроу - Рафаэль Кастильо из "Санта-Барбары" 10:35
Видео: В Бурятии военные поразили цели из ЗРК "Бук" 10:35
Сергунина: Столичные компании смогут компенсировать до 10 миллионов рублей на обучение сотрудников 10:16
В Новгородской области задержали главу Солецкого района 10:13
Автомобиль сгорел на Фрунзенской набережной в центре Москвы 10:05
Более 20 американских штатов подали коллективный иск против Байдена 10:04
"Подводный" поезд Eurostar рискует не пережить коронавирус 10:03
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым" 09:45
Франция и Британия прислали военную технику в Эстонию 09:29
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 09:22
К выходным в Москве похолодает до -7 градусов 09:15
В Подольске мошенник обманул знакомую на два миллиона рублей 09:14
Дело обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова рассмотрят присяжные 09:12
РБК сообщил о возможных сбоях в добыче самой дешевой рыбы в России 09:00
Коронавирус вышел на третье место среди причин смерти в Эстонии 08:47
В Швеции за призывы к самоубийству будут сажать в тюрьму на два года 08:42
В Самаре обрушилась несущая стена жилого двухэтажного дома 08:32
Девять человек погибли при крушении вертолета афганского спецназа 08:28
Эксперты рассказали о нетипичных способностях домашней техники 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
18.03.2021 10:57

"Ростелеком" поддержал сибирский "Хоккей в глубинке"

"Ростелеком" совместно с хоккейным клубом "Сибирь" подвел итоги конкурса "Хоккей в глубинке", который проводился для детских команд из Новосибирской области. Участником соревнования могла стать любая сборная из региона, игрокам которой еще не исполнилось 14 лет. Главным призом для победителей стала совместная тренировка с хоккеистами "Сибири", которая состоялась 17 марта на домашнем стадионе новосибирского клуба.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В финал вышли две команды: "Искра" из села Новопичугово Ордынского района и "Айсберг" из поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области. Эти две сборные лучше всех справились с заданием конкурса и сняли самые запоминающиеся видеозарисовки о хоккейной жизни в родном селе. Благодаря спортивным и творческим способностям сбылась мечта ребят выйти на лед вместе с профессионалами.

"Вся эта поездка, наше присутствие здесь, атмосфера, которая нас окружает, - все это очень впечатляюще для ребят, многие из которых впервые оказались на стадионе "Сибирь" и увидели своих кумиров. Я думаю, что они запомнят это на всю жизнь, потому что мечта каждого ребенка - стать профессиональным хоккеистом. И я как тренер на это тоже надеюсь", - сказал Иван Дровняшин, тренер хоккейного клуба "Искра".

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Хоккеисты "Сибири" показали юным игрокам мастер-класс: сначала откатали свою тренировку, научили ребят новым упражнениям, а потом сыграли товарищеский матч, в котором победителями стали все участники. Призы и подарки также получили все юные спортсмены, от "Ростелекома" ребят поздравил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

"Неважно, что пока вы не в Высшей лиге. Вы уже достигли важных результатов в работе над собой, понимаете, что значит преодолевать себя и какое значение имеет самодисциплина. А самое главное - каждый из вас верит в себя и в свою команду! В этом мы очень похожи: нашей команде в "Ростелекоме" также важно удерживать позиции лидера на своем игровом поле - рынке телекоммуникаций и умных технологий. Желаю вам как можно больше новых игр и ярких побед", - сказал Николай Зенин на церемонии награждения.

Уже после официальной части ребята смогли сфотографироваться с хоккеистами "Сибири" и пообщаться с ними в неформальной обстановке прямо на льду стадиона. Игроки клуба, среди которых были Николай Тимашов, Константин Алексеев, Ефим Гуркин и Андрей Ермаков, никому не отказали в автографе или в совместном фото. В благодарность юные спортсмены ХК "Искра" не оставили кумиров без подарка: в конце мероприятия они передали "сибирякам" большой торт с символикой своей команды.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Компании "МиГ" и "Сухой" объединят в корпоративный центр самолетостроения
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу
Пушков прокомментировал вызов посла РФ из США в Москву
The Lancet: Риск повторного заражения COVID-19 выше у людей старше 65 лет
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"