"Ростелеком" поддержал сибирский "Хоккей в глубинке"

"Ростелеком" совместно с хоккейным клубом "Сибирь" подвел итоги конкурса "Хоккей в глубинке", который проводился для детских команд из Новосибирской области. Участником соревнования могла стать любая сборная из региона, игрокам которой еще не исполнилось 14 лет. Главным призом для победителей стала совместная тренировка с хоккеистами "Сибири", которая состоялась 17 марта на домашнем стадионе новосибирского клуба.

В финал вышли две команды: "Искра" из села Новопичугово Ордынского района и "Айсберг" из поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области. Эти две сборные лучше всех справились с заданием конкурса и сняли самые запоминающиеся видеозарисовки о хоккейной жизни в родном селе. Благодаря спортивным и творческим способностям сбылась мечта ребят выйти на лед вместе с профессионалами.

"Вся эта поездка, наше присутствие здесь, атмосфера, которая нас окружает, - все это очень впечатляюще для ребят, многие из которых впервые оказались на стадионе "Сибирь" и увидели своих кумиров. Я думаю, что они запомнят это на всю жизнь, потому что мечта каждого ребенка - стать профессиональным хоккеистом. И я как тренер на это тоже надеюсь", - сказал Иван Дровняшин, тренер хоккейного клуба "Искра".

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Хоккеисты "Сибири" показали юным игрокам мастер-класс: сначала откатали свою тренировку, научили ребят новым упражнениям, а потом сыграли товарищеский матч, в котором победителями стали все участники. Призы и подарки также получили все юные спортсмены, от "Ростелекома" ребят поздравил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

"Неважно, что пока вы не в Высшей лиге. Вы уже достигли важных результатов в работе над собой, понимаете, что значит преодолевать себя и какое значение имеет самодисциплина. А самое главное - каждый из вас верит в себя и в свою команду! В этом мы очень похожи: нашей команде в "Ростелекоме" также важно удерживать позиции лидера на своем игровом поле - рынке телекоммуникаций и умных технологий. Желаю вам как можно больше новых игр и ярких побед", - сказал Николай Зенин на церемонии награждения.

Уже после официальной части ребята смогли сфотографироваться с хоккеистами "Сибири" и пообщаться с ними в неформальной обстановке прямо на льду стадиона. Игроки клуба, среди которых были Николай Тимашов, Константин Алексеев, Ефим Гуркин и Андрей Ермаков, никому не отказали в автографе или в совместном фото. В благодарность юные спортсмены ХК "Искра" не оставили кумиров без подарка: в конце мероприятия они передали "сибирякам" большой торт с символикой своей команды.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"