"Томский завод электроприводов" обновил парк специализированного оборудования

АО "Томский завод электроприводов" (АО "ТОМЗЭЛ") продолжает работу по модернизации производственных мощностей. Предприятие закупило три новых типа оборудования - маркиратор лазерный, станок лазерной резки и раскроя металла, установку гидроабразивной резки.

В настоящее время новое оборудование введено в эксплуатацию и применяется в механическом цехе АО "ТОМЗЭЛ". Использование новых станков позволяет повысить производительность работ и гарантировать высокую точность обработки деталей выпускаемой продукции.

Новая установка гидроабразивной резки предназначена для раскроя листового материала различных типов (резины, текстолита, стали, алюминиевых сплавов) под струей воды высокого давления, как с применением песка, так и без него. Установка оснащена системой числового программного управления с современным интерфейсом и позволяет вырезать необходимые детали в соответствии с требованиями конструкторской документации. Кроме того, применение специализированного программного обеспечения предусматривает создание и импортирование чертежей непосредственно от разработчика/конструктора. Также среди преимуществ установки - высокая степень точности резки деталей и возможность работы с листовым материалом толщиной до 100 мм. Применение установки позволяет максимально автоматизировать производственный процесс.

Станок лазерной резки и раскроя металла предназначен для автоматической высокоточной резки различных листовых металлов размерами 1,5 на 1,5 метра и трубного проката диаметром до 300 мм. Новый лазерный маркиратор используется для промышленной гравировки готовых деталей и узлов, нанесения штрих-кодов, серийных номеров, дат выработки устойчивых к воздействию внешних климатических факторов. При этом применяемые технологии позволяют выполнять маркировку на различных видах материалов, в том числе на стали, пленке, синтетике, пластике.

Как рассказал главный инженер АО "ТОМЗЭЛ" Сергей Тарабыкин, обновление механо-технологического оборудования является одним из приоритетных направлений развития завода. Ежегодно на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей предприятие направляет порядка 80 млн рублей. В 2021 году данные работы будут продолжены, запланировано приобрести два фрезерных пятиосевых обрабатывающих центра.

Справка

АО "ТОМЗЭЛ" (дочернее общество АО "Транснефть - Западная Сибирь") образовано в 1998 году. Основное направление деятельности завода - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнеры АО "ТОМЗЭЛ" - дочерние организации системы "Транснефть", а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"