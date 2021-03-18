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18.03.2021 13:00

В СУЭК-Кузбасс организовали обучение горняков новым компетенциям

Центр подготовки и развития персонала АО "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) после частичного снятия ограничений в образовательном процессе, вызванных пандемией коронавируса, возвращается к обучения сотрудников компании в полном объеме. С начала 2021 года в ЦПиРП по различным программам уже обучилось более 1350 человек.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Основное внимание Центра сосредоточено на обеспечении потребностей предприятий компании в квалифицированном персонале, владеющем методами безопасной работы и современными профессиональными компетенциями. Так, в рамках работы кафедры автоматизации технологических процессов сотрудники ПЕ "Технологическая связь" проходят обучение по новой профессии "Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики". К подготовке наладчиков КИПиА активно привлекается инженерный состав самого предприятия, что позволяет более эффективно строить обучающую программу.

Внедрение в производство современного оборудования также требует освоения сотрудниками новых навыков и компетенций. Поступление на шахты пневмоколесного транспорта вызвало необходимость в овладении новой специальностью - машинист подземных самоходных машин. ЦПиРП оперативно разработал соответствующую программу подготовки по данной профессии, и шахты АО "СУЭК-Кузбасс" уже получили 22 подготовленных машиниста подземных самоходных машин и 23 человека проходят обучение. С начала года на угледобывающие предприятия в рамках инвестиционной программы комплексного оснащения подготовительных забоев вспомогательной техникой идет поступление фронтальных мини-погрузчиков импортного и отечественного производства, а также анкероустановщиков Fletcher CHDR-AC. Для ознакомления с правилами эксплуатации новой техникой, ее особенностями в феврале для 75 горняков были организованы специальные курсы.

Еще одна специальная программа "Управление кровлей в очистных забоях" разработана для коллективов очистных участков шахты имени С. М. Кирова. В марте обучение по ней пройдут 238 человек. Необходимость таких курсов вызвана сложностью горно-геологических условий отработки "кировских" лав. Полученные знания позволят не только повысить производительность труда в очистных забоях, но и обеспечить безопасное ведение горных работ.

На ряду с подготовкой и повышением квалификации персонала, Центр курирует целевую подготовку будущих сотрудников СУЭК-Кузбасс. Она включает в себя профориентационную работу со школьниками, организацию производственных практик для студентов профильных техникумов и вузов, адаптацию на предприятиях молодых специалистов. Все это позволяет системно формировать необходимый кадровый состав для компании. Профориентационные мероприятия в юбилейный для Сибирской угольной энергетической компании проходят в рамках комплексной программы "СУЭК. 20 лет роста и созидания" и направлены на всестороннее активное привлечение молодежи в угольную отрасль, на предприятия АО "СУЭК-Кузбасс".

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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