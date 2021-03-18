Балтийский федеральный университет запускает масштабный проект к 300-летию Канта

Семинар дал старт масштабному университетскому проекту "Критическое мышление как предмет критики в истории русской и европейской мысли", рассчитанному на три года. Проект посвящен знаменитым "трем критикам" Иммануила Канта - "Критика чистого разума", "Критика практического разума", "Критика способности суждения" - и реализуется в преддверии трехсотлетия со дня рождения кенигсбергского мудреца. Масштабное празднование юбилея пройдет в апреле 2024 года в Калининграде.

- Сегодня мы собрались поговорить не только о том, что происходит в мире идей, но и об очень важных для Калининграда, для Балтийского федерального университета, для философского сообщества, для глобального мира событиях, связанных с наследием великого философа, - подчеркнул ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров, открывая семинар.

- Сейчас мы готовим материалы для проекта указа президента и постановления правительства, посвященного юбилею Канта, - отметил ректор.- Это, с точки зрения руководителей нашей страны, должно стать масштабным событием, с одной стороны, концентрирующимся в философском конгрессе, планирующемся в 2024 году в Калининграде, а с другой - это важное общественно-историческое, культурно-созидающее событие, которому мы хотели бы придать значение свободного и серьезного разговора о судьбах Европы, судьбах России, судьбах русской философии, месте русской культуры в мире. Сегодня мы начинаем этот диалог.

Для "трехлетнего плавания на метафизических волнах", по выражению Александра Федорова, выбрана крайне любопытная тема, связанная с критикой критического мышления.

Нина Дмитриева, научный руководитель Академии Кантиана БФУ имени И. Канта. Фото: Пресс-служба БФУ имени И. Канта

- Решая крайне сложные экзистенциальные вопросы (Что мы делаем? Почему мы это делаем? Куда мы устремлены и зачем нам это нужно?), мы приходим к вопросу: что такое будущее? Поэтому разговор о "Критиках" и их критике сейчас уместен как никогда, - заключил ректор БФУ.

- Мы исходим из того, что современность, в которой мы живем, действуем, мыслим, по-прежнему стоит на трех столпах: великой английской промышленной революции, Великой французской революции и великой немецкой когнитивной революции, которая началась здесь, на этой земле, с трех известных "Критик" Иммануила Канта, - отметил Сергей Градировский, руководитель образовательных программ Московской школы управления СКОЛКОВО, академический директор программы Master in Public Strategy, член Экспертного совета при Правительстве РФ.

- Очень бы хотелось через три года высказать требования к новой форме критического мышления, которая была бы более адекватна для целей и задач XXI века, - добавил Сергей Градировский. - Но это невозможно сделать, если мы не переосмыслим то наследие, которое уже создано, и те атаки, которые на него производились.

Семинар - первая пристрелка: смогут ли российские ученые сказать нечто нетривиальное через три года, в кантовский юбилей 22 апреля 2024 года? Формат для семинара выбран не вполне обычный: всего два доклада в день, а затем - дискуссии по этим докладам. Первый день семинара был посвящен критике "Критики чистого разума" с позиций двух величайших мыслителей ХХ века.

Сергей Градировский, руководитель проектных работ образовательных программ Московской школы управления СКОЛКОВО, член Экспертного совета при правительстве РФ. Фото: Пресс-служба БФУ имени И. Канта

Доклад завкафедрой философии РАНХиГС, профессора Института общественных стратегий Сколково Алексея Савина "Критическая философия Канта в свете критической теории Адорно" раскрывает определяющее значение кантовской работы для формирования идеи критической теории Франкфуртской школы в ее адорнианской версии. Адорно трактовал кантовскую вещь в себе как концепт запрещающего отождествление бытия и понятия (Block), а трансцендентальную философию как "ничью землю" (Niemandsland). И это, по мнению автора доклада, выступает, с одной стороны, отправным пунктом критики идеализма Гегеля и гегельянского марксизма, в духе марксовой критики идеологии, с другой - ведет к трактовке трансцендентальной философии как движущей силы освободительного движения.

Второй докладчик первой сессии - доцент Института философии СПбГУ, главный редактор международного журнала "Horizon. Феноменологические исследования" Наталья Артеменко. Ее тема - "Хайдеггеровское истолкование ""Критики чистого разума"": критика, интерпретация или полемика?" - это анализ интерпретации Хайдеггером кантовской работы как обоснования метафизики. По мнению автора, это образец не исторической, а систематической и методической полемики. Но именно поэтому на нее можно опираться для более точного определения существа трансцендентально-феноменологических вопросов не только у Хайдеггера, но и у Канта.

Оба доклада вызвали заинтересованную дискуссию. Устарел ли Кант - этим вопросом могут задаваться люди несведущие, а специалисты иного мнения. "Мне кажется, что человечество до Канта еще не доросло, - считает Лидия Дмитриева, аналитик НОЦ перспективных исследований в области общественных и когнитивных наук Томского госуниверситета. - На мой взгляд, есть просвещение просветителей - этих прекрасных энциклопедистов, полнота знаний и прочее, а дальше, мне кажется, линия пошла на Яна Амоса Коменского и совершенно не кантовское разворачивание просвещения. Кантовская линия - становление критичности, представление границ разума, постановка рефлексивного отношения к познанию, критика, связанная с познавательной деятельностью, с практическим разумом, с этикой, эстетической способностью суждения… Канта пока еще и близко нет в части реализации идеи каких-то постановок".

Ректор Балтийского федерального университета имени И.Канта Александр Федоров. Фото: Пресс-служба БФУ имени И. Канта

- Что такое антипросвещение? - задался вопросом Борис Межуев, доцент кафедры истории русской философии МГУ. - Когда появились соцсети, возникло ощущение колоссальной демократизации высказываний, сверхпубличности и так далее. Но затем стало ясно, что никакого радикального освобождения соцсети не приносят. Часто вспоминают фразу Канта "Рассуждай, но подчиняйся" со ссылкой на Фридриха Великого. Но сегодня главная тема - это "Рассуждая - подчиняйся", сегодня любое публичное высказывание носит в значительной степени инструментальный характер. Антипросвещение - это инструментализация разума, подчинение и рассуждение не отделяются друг от друга, и нет никакой особой потребности у интеллектуального класса в каком-то радикальном освободительном движении, потому что главная потребность - в личном обогащении за счет высказывания. Вот это мне кажется проблемой антипросвещения, это не расширение Канта до радикальности в отказе от подчинения, а это, наоборот, спасение сферы публичности от распространения на нее экспансии этого инструментального разума.

- По-моему, философы потеряли потенциального благодарного заказчика, нет сейчас этих красивых педагогических разработок, где в основании лежало бы философское содержание, - сожалеет фаундер Рижской методологической традиции Игорь Злотников (Латвия), психолог-педагог. - Различные формы педагогики для взрослых, так называемые soft skills (гибкие навыки), превращаются либо в бихевиористские наученческие тренировочные штудии, а если бы у философов было достаточно содержания, времени и воли по описанию тех способностей, которые могут формировать критику, мы не повторяли бы эти надоевшие системы обучения, которыми передается знание, никому не нужное.

"От Канта до ""ТикТока"" два клика" - образно сформулировал тенденцию к упрощению современных представлений Виктор Вахштайн, руководитель Центра социологических исследований РАНХиГС и Международного центра современной социологической теории МВШСЭН (Шанинка).

- Это позиция рефлексивно-обывательская, когда мы делаем классическое наследие инструментом рефлексии своего собственного тревожного положения в еще более тревожном мире, - считает он. Это мнение вызвало полемику, завершившуюся репликой: "Кант везде уместен". А вот с этим уже никто не спорил.

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