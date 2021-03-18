СК: Каратель Латышского легиона СС причастен к убийствам в Жестяной Горке

Следственный комитет России подтвердил причастность карателя Латышского легиона СС Яниса Цирулиса к расстрелам мирных граждан и военнопленных в деревне Жестяная Горка Новгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Напомним, по факту убийства советских граждан возбуждено уголовное дело по статье "Геноцид". В ходе расследования следователи плотно взаимодействовали с историками, изучающими деятельность карателей на территории Советского Союза. В частности, данные о 23 карателях обнаружили исследователи фонда "Историческая память".

СК РФ изучит материалы, собранные учеными. Но и сейчас у следственных органов есть основания полагать, что Янис Цирулис участвовал в убийствах, был членом расстрельной команды.

В самой деревне в годы оккупации был организован пересыльный концлагерь. Здесь отбирали людей для работ в лагерях на территории Германии. А несогласных или тех, кто в силу своего физического состояния не может работать, расстреливали. Поисковые отряды обнаружили массовые захоронения у Жестяной Горки. Установлено, что среди расстрелянных есть женщины и даже дети. Всего обнаружены останки более чем трех тысяч человек.

Янис Цирулис в 1944 году стал членом Латышского легиона СС, а после окончания войны оказался в ФРГ, где скончался в 1979 году.