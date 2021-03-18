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Рубрика: Происшествия

СК: Каратель Латышского легиона СС причастен к убийствам в Жестяной Горке

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

Следственный комитет России подтвердил причастность карателя Латышского легиона СС Яниса Цирулиса к расстрелам мирных граждан и военнопленных в деревне Жестяная Горка Новгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости
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Напомним, по факту убийства советских граждан возбуждено уголовное дело по статье "Геноцид". В ходе расследования следователи плотно взаимодействовали с историками, изучающими деятельность карателей на территории Советского Союза. В частности, данные о 23 карателях обнаружили исследователи фонда "Историческая память".

СК РФ изучит материалы, собранные учеными. Но и сейчас у следственных органов есть основания полагать, что Янис Цирулис участвовал в убийствах, был членом расстрельной команды.

В самой деревне в годы оккупации был организован пересыльный концлагерь. Здесь отбирали людей для работ в лагерях на территории Германии. А несогласных или тех, кто в силу своего физического состояния не может работать, расстреливали. Поисковые отряды обнаружили массовые захоронения у Жестяной Горки. Установлено, что среди расстрелянных есть женщины и даже дети. Всего обнаружены останки более чем трех тысяч человек.

Янис Цирулис в 1944 году стал членом Латышского легиона СС, а после окончания войны оказался в ФРГ, где скончался в 1979 году. 

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