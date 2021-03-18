В монастыре Псковской области нашли фрески XVIII века

В Успенском соборе Псково-Печерского монастыря археологи обнаружили неизвестные ранее фрески.

Об этом сообщили в АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

- Фрагменты настенных росписей - предположительно XVIII века - находились на западной наружной стене храма, построенного в XV веке, - отметили в пресс-службе организации.

Монастырь, расположенный в 50 километрах от Пскова, специалисты считают одним из самых древних и крупных мужских монастырей России. Официальной датой его основания считается 1473 год. На территории насчитывается более десяти храмов. Они знамениты своими карстовыми пещерами. Из них состоит комплекс подземных галерей с пещерной церковью Воскресения Христова. Также в этих пещерах хоронили умерших монахов. Предполагается, что на этом подземном кладбище покоятся не менее 10 тысяч человек.