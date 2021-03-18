Жителя Мурманска обвинили в убийстве и расчленении своей матери

В Мурманске предъявлено обвинение 38-летнему мужчине за убийство и расчленение собственной матери.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, 15 марта 2021 года в полицию обратился мурманчанин, который сообщил, что его мать пропала без вести. Они жили в одной квартире. Полицейские начали розыск женщины, к которому позже подключились следователи СК. Они осмотрели квартиру, где проживали женщина и ее сын. В одной из комнат в диване были обнаружены полиэтиленовые пакеты, в которых находились части тела убитой.

Под давлением улик мужчина признался, что остальные части он спрятал в лесу возле гаражного кооператива. Криминалисты СК осмотрели местность и нашли пакеты, где также оказались документы жертвы.

- Обвиняемый сообщил следователю о том, что 10 марта 2021 года он находился дома в состоянии алкогольного опьянения. С матерью у мужчины произошел конфликт, во время которого он задушил ее, - уточнили пресс-службе ведомства.

Житель Мурманска взят под стражу. Следствие продолжается, назначен комплекс судебных экспертиз. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.