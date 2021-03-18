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Рубрика: Власть

На Кубани Парад Победы снова пройдет без зрителей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В нынешнем году на Кубани Парад Победы и парад Кубанского казачьего войска снова проведут без зрителей. При этом для жителей организуют прямые трансляции с торжественных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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- Сейчас мы фиксируем стабильную эпидемиологическую обстановку, но предсказать, какая будет ситуация даже на 1 мая, мы не можем. И все ограничения снимать еще рано. Поэтому предстоящие в крае парад Победы и Казачий парад проводить будем, но без зрителей, - подытожил глава губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.

В крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, его продлили до 29 марта. Однако на фоне снижения уровня заболеваемости COVID-19 власти постепенно вводят послабления ограничений. Так, с 22 марта жители снова могут проходить диспансеризацию и профилактические осмотры по предварительной записи. Кроме того, планируется снять ограничения в работе кафе и ресторанов без отдельного входа, а также увеличить с 5 апреля загрузку театров, кинотеатров и стадионов до 50 процентов. Конечно, с учетом соблюдения всех антиковидных мер.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край День Победы

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