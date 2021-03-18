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Рубрика: Власть

Путин может посетить концерт в "Лужниках"

Текст: Кира Латухина

Президент может принять участие в концерте в "Лужниках", посвященном седьмой годовщине воссоединения России и Крыма.

Российская армия не допустила кровопролития во время крымской операции в 2014 году

"Мы не исключаем такой возможности, если такое решение будет принято самим президентом", - ответил на брифинге на вопрос о том, есть ли такие планы у главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, концерт состоится сегодня вечером.

Перед этим Владимир Путин проведет телемост с крымской общественностью, а также два совещания - выслушает доклады о водозаборах в Крыму и Севастополе и обсудит социально-экономическое развитие полуострова. Как пояснил Песков, мероприятия пройдут "стык в стык".

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