Путин может посетить концерт в "Лужниках"

Президент может принять участие в концерте в "Лужниках", посвященном седьмой годовщине воссоединения России и Крыма.

"Мы не исключаем такой возможности, если такое решение будет принято самим президентом", - ответил на брифинге на вопрос о том, есть ли такие планы у главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, концерт состоится сегодня вечером.

Перед этим Владимир Путин проведет телемост с крымской общественностью, а также два совещания - выслушает доклады о водозаборах в Крыму и Севастополе и обсудит социально-экономическое развитие полуострова. Как пояснил Песков, мероприятия пройдут "стык в стык".