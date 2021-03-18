Путин оценил крымские стройки

Президент провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя. Владимир Путин напомнил, что программа развития полуострова продлена до 2025 года включительно.

Продолжится работа по совершенствованию и строительству новых автодорог, в том числе три съезда с "Тавриды" к черноморскому побережью, обход Симферополя, нужно закончить последний участок работы по "Тавриде" с комфортным, хорошим въездом в Севастополь, заметил он.

"Все идет по плану", - оценил президент. Будет продолжено и строительство социальных объектов. Всего запланирована тысяча объектов нового строительства, 400 из них уже введены, заключил Путин.