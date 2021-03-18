В Адыгее арестовали готовившего теракт сторонника "ИГ"

Майкопский городской суд арестовал сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", готовившего теракт в торговом центре столицы Адыгеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Адыгейской республики Артура Абдулаева.

Ранее "РГ" сообщала, что в Адыгее сотрудники ФСБ предотвратили массовый теракт. В организации преступления подозревается выходец из Центрально-Азиатского региона.

Местом предполагаемой атаки был выбран торговый центр "Магнит". У задержанного обнаружили карту города с нанесенными "запасными" объектами теракта - местами массового скопления людей. На допросе задержанный признался, что приехал в Майкоп для того, чтобы совершить теракт. Фигуранта заключили под стражу до 16 мая этого года.