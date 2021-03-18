В Ростове задержан похититель ковчега с мощами святого

Ростовские полицейские задержали похитителя ковчега с мощами святого Александра Свирского из Вознесенской церкви города. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Кража произошла в начале марта. Как установили правоохранительные органы, вором святыни оказался восемнадцатилетний юноша, который похитил ковчег из храма в Ахтарском переулке, расположенного неподалеку от Братского кладбища.

Подозреваемый в преступлении ростовчанин задержан, а украденный им ковчег скоро вернут в храм. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.